Украинцам пообещали значительное повышение пенсии в 2023 году: кто получит плюс 1500 грн к выплатам

Украинским пенсионерам в марте 2023 могут существенно повысить пенсии. Во время индексации или так называемого «осовременивания» у некоторых украинцев сумма выплат возрастет чуть ли не на четверть. Кого коснутся перемены?

Во время плановой индексации больше всего вырастут выплаты у пенсионеров, чей расчетный размер пенсии составляет 6250 грн. Они станут получать на 1500 грн больше. Но такое повышение возможно только при условии, что «осовременивание» будет осуществляться согласно действующему законодательству.

В целом же повышение пенсии будет носить индивидуальный характер. Выплаты увеличат с учетом уровня инфляции и темпов роста зарплат в стране. При этом важную роль будет играть и актуальный размер дохода пенсионера.

На сегодняшний день известно, что надбавка будет составлять около 24%. Хотя точную цифру назвать пока сложно. Упомянутые 24% эксперты высчитали по действующей формуле индексации: половина показателя инфляции за последний год плюс половина размера роста зарплат за последние три года.

Если в законе ничего не изменится и повышение пенсий проведут по «старым» правилам, то украинцы с официальной пенсией 6250 грн получат прибавку в размере 1500 грн. При этом имеется в виду расчетный размер пенсии, так как именно от него отталкивается Пенсионный фонд во время индексации.

У стариков, получающих минимальную пенсию, выплаты также возрастут на 24%. Однако в их случае сумма надбавки будет составлять всего около 500 грн. В то же время пенсионеров, чьи доходы «не дотягивают» до минималки, индексация вообще не коснется.

Какие пенсии получают украинцы сейчас?

На сегодняшний день 40% украинских пенсионеров получают выплаты до 3 тыс. грн. А около 1% пожилых граждан вынуждены выживать менее чем на 2 тыс. грн в месяц.

Остальные старики в Украине получают такие пенсии:

от 3 до 4 тыс. грн – 23,5% пенсионеров;

от 4 до 5 тыс. грн – 11,4% пенсионеров;

от 5 до 10 тыс. грн – 19,1% пенсионеров