Приват и Ощад закрывают отделения по всей Украине.

Украинские банки за 2022 год закрыли около 20% своих отделений. Следовательно, по состоянию на 1 января 2023 года воспользоваться банковскими услугами оффлайн украинцы могут в 5336 физических отделениях финучреждений. В то время как еще в начале 2022 года банковская сеть страны насчитывала 6685 отделений. Данные о количестве работающих банковских филиалов в Украине на днях обнародовал Национальный банк.

Более тысячи отделений отечественных финучреждений закрылось в первой половине года. По всей видимости, это связано с активными военными действиями в некоторых регионах и резким уменьшением количества клиентов, пользующихся услугами оффлайн. За четвертый же квартал 2022 года украинские банки сократили свою сеть всего на 180 отделений.

Первым по количеству закрытых отделений стал Ощадбанк. В течение 2022 года государственный банк сократил число работающих филиалов на 420. Хотя среди клиентов Ощада немало пенсионеров, которые привыкли получать услуги именно в физических отделениях. На сегодняшний день украинцы могут воспользоваться 1182 точками обслуживания Ощадбанка.

Второе место по темпам сокращения количества своих физических подразделений занял ПриватБанк. Рекорд этого финучреждения – 287 закрытых отделений за год. До 1 января 2023 года у банка осталось 1210 филиалов. Таким образом, ПриватБанк впервые обогнал по количеству своих представительств Осад.

Более сотни представительств по всей Украине закрыли Мегабанк и Аккордбанк – 153 и 121 соответственно. Сеть банка «Сич» уменьшилась на 62 отделения. В то же время российские Сбербанк и Проминвестбанк были полностью ликвидированы. В этой связи в Украине закрылись все 85 отделений Сбербанка и 1 отделение Проминвеста.

По состоянию на 1 января 2023 года крупнейшими банками Украины по количеству отделений остались государственные ПриватБанк и Ощадбанк. Также в пятерку банков с крупнейшими сетями представительств вошли:

Райффайзен Банк – 350 работающих отделений;

Укрсиббанк – 233 отделения;

ПУМБ – 226 отделений.

За 2022 эти финансовые учреждения закрыли минимальное количество своих филиалов. У Райффайзен Банка количество представительств сократилось на 42, УкрСиббанк закрыл 18 точек обслуживания, а ПУМБ – 22.