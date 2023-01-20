Як почати кар’єру в IT: цікава статистика та поради

Україна, навіть під час війни, є один із найбільших ринків IT-спеціалістів. Розробників та нетехнічних спеціалістів в ІТ сфері високо цінують в країнах Європи та США. Досвід та знання фахівців з України робить їх незамінними в найбільших технологічних компаніях.

Статистика

Протягом останніх п’яти років попит на ІТ-спеціалістів в Україні стрімко росте. В довоєнний час кількість вакансій для технічних спеціалістів зростала приблизно на третину. І це навіть під час пандемії через коронавірус. Станом на 2021 рік Україна експортувала IT послуг на 20% більше, загальна сума склала 5 мільярдів доларів. Через повномасштабне вторгнення Росії ситуація дещо ускладнилася, але українців швидко адаптувалися, релокували компанії та продовжують працювати на перемогу.

До того ж робота в IT — це стабільність, адже людина не залежить від форс-мажорів, на кшталт Covid-19 чи війни.

Як почати працювати в IT

Якщо ви раніше не працювали в IT-сфері та мало розумієте, що і як працює, починати потрібно з навчання. Але куди податися до ВНЗ чи на курси? Відповідаємо, де можна навчатися IT.

ВНЗ. Якщо у вас достатньо часу, можна вступити на відповідний факультет. Але чимало людей вирішують почати кар’єру в IT, маючи основну роботу. Тож такий варіант більше підходить випускникам шкіл чи коледжів. Курси. Навчатися можна офлайн чи онлайн. Ось один із варіантів https://onlineitea.com.ua/ . Ви можете обрати курси повного дня або ж навчатися кілька днів на тиждень. Досвідчені ментори допоможуть освоїти нову професію, але тут варто запастися наполегливістю та терпінням. Легко не буде. Самостійно. Зараз є безліч безкоштовної інформації на тому ж Youtube, але ви повинні бути по справжньому зацікавлені та мотивовані.

Крім того, новачку в IT не обійтися без знання англійської мови. Саме знання мови дозволить отримати доступ до безлічі матеріалів та технічної документації. До того ж вже на роботі комунікація з колегами може передбачати використання різноманітних джерел знань на англійській.

Корисні поради для майбутніх айтівців

Як ми вже говорили, без англійської в IT-сфері робити нічого.

Також ще до початку навчання потрібно навчитися брати на себе відповідальність за результати роботи та вміти визнавати посилки. Це суттєво вплине на взаємодію в команді та дозволить розвиватися.

Загалом починати навчання краще з мов розмітки, тобто HTML та CSS. Це набагато простіше, якщо порівнювати з тією ж JavaScript, а головне — дозволить зрозуміти. чи цікаво вам працювати з кодом.

Навчанню доведеться приділяти чимало часу, адже щоб претендувати на позицію Джуніора потрібно знати чимало.

І наостанок, дамо кілька порад з пошуку першого місця роботи:

одразу визначтеся на якій позиції працюватимете та яку зарплату хочете;

на основі цієї інформації обирайте вакансії, які відповідають вашим побажанням;

пишіть CV під кожну конкретну вакансію, фінальну версію резюме адаптовуйте під кожну позицію, це допоможе показати свої переваги та зацікавити потенційного роботодавця.