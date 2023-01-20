Украинские переселенцы получат по 18 тыс. грн: кто имеет право на выплаты

Украинские беженцы, проживающие сейчас в Польше, могут получить 18 тыс. грн благотворительной помощи. Для этого им нужно зарегистрироваться как кандидаты на выплаты и соответствовать определенным обязательным критериям.

О появлении нового вида выплат для украинцев сообщила Fundacja Ukraina и организация Mercy Corps, финансирующие этот проект. Согласно предоставленной ими информации, зарегистрироваться на получение денежной помощи украинцы могут до 20 января. Те беженцы, которым назначат выплаты, будут получать по 710 злотых (около 6 тыс. грн) в течение 3 месяцев. То есть общая сумма помощи составит 2130 злотых (около 18 тыс. грн).

Претендентами на получение помощи могут стать беженцы из Украины, проживающие в Нижнесилезском воеводстве и не получавшие ранее денежные выплаты от каких-либо других благотворительных международных организаций (Красного Креста, ООН и т.п.). Кроме того, украинцы, которые подают заявку на этот вид выплат, должны соответствовать ряду критериев.

На пособие в размере 18 тыс. грн имеют право:

беременные женщины;

матери с грудными детьми (до 1 года);

многодетные матери с 3 и более детьми, приехавшие в Польшу без мужа;

инвалиды I и II групп;

пожилые люди (старше 60 лет).

Подать заявку на получение помощи украинцы могут заполнив онлайн-анкету. В то же время беженцам, которым назначат выплаты, придется дважды приехать в город Вроцлав. Первый раз для того, чтобы подать документы, а во второй раз – для получения карты, на которую будут перечислять средства.

Напомним, что украинцы, получающие помощь от польского ZUS (органа социального страхования), должны отказаться от выплат в случае возвращения домой или переезда в другую страну. Иначе им придется вернуть средства, полученные после отъезда из Польши. В частности, все более частыми становятся случаи, когда украинцам приходят письма от ZUS с таким требованием.