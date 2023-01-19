В Украине на подъездах домов появились объявления от военкоматов: как на них реагировать

На днях на подъездах киевских многоэтажек появились объявления территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) с очень интересным содержанием. Такие сообщения, адресованные мужчинам призывного возраста, вызвали у украинцев ряд вопросов. В Киевской городской военной администрации сделали заявление, в котором объяснили гражданам, что означают объявления военкоматов и как к ним относиться потенциальным призывникам.

В объявлениях, которые развешивают на подъездах столичных домов военкоматы, содержится приказ Министерства обороны для военнообязанных мужчин явиться в районный центр комплектования до 31 января 2023 года. Как пояснили в КМВА, эти объявления нацелены напомнить призывникам, в частности тем, которые уже получили повестку, о необходимости прибыть в военкомат.

При этом в столичной военной администрации успокоили граждан, уточнив, что такие меры военкоматов – обычная практика. Это лишь напоминание, что в стране идет общая мобилизация и мужчинам, получившим повестки, не стоит пренебрегать своим долгом.

В то же время такие объявления являются плановыми, то есть будут еще не раз появляться на подъездах украинских домов, пока идет мобилизация. Они – лишь один из способов сообщить гражданам необходимую информацию и не носят повелительного характера. Поэтому украинцам не стоит воспринимать сообщения центров комплектования в каком-либо другом контексте.

В КМВА также подчеркнули, что все действия военкоматов во время мобилизации происходят только в пределах их компетенции и существующего законодательства.

Напомним, что повестки мужчинам призывного возраста во время всеобщей мобилизации могут вручать в любом общественном месте. В частности, в Киеве повестки раздают в супермаркетах, на станциях метро и даже прямо на улице. Такие действия военкоматов вполне законны. От такой повестки нельзя отказаться, если она оформлена должным образом: содержит мокрую печать и подпись руководителя центра комплектования.