200 тыс. грн за три монеты по 25 коп: украинцы готовы платить сумасшедшие деньги за горстку мелочи

В Украине за набор из трех монет номиналом 25 копеек готовы заплатить 200 тыс. грн. Копейки были выставлены на продажу на онлайн-аукционе Violity и сразу же привлекли внимание десятков коллекционеров. Что же особенного в этих на первый взгляд обычных оборотных монетах?

Все три монеты из набора были отчеканены в 1992 году. Но любопытно здесь другое: каждая копейка изготовлена из другого вида металла – меди, алюминия и серебра. Хотя обычно монеты этого номинала в Украине производились из латуни.

Владелец в своем объявлении почти ничего не рассказал о монетах. В частности, он и словом не оговорился об их происхождении. Отметил только, что ни одна копейка из набора не подлежала реставрации. Хотя это и так видно невооруженным глазом, ведь на всех трех экземплярах можно заметить немало мелких царапин и потертостей.

Еще одной особенностью этого лота является то, что все монеты из набора относятся к разновидности 5.1 ДАг. Как отметили эксперты профильного ресурса «Монеты-ягодки», копейки этой разновидности чрезвычайно редки и очень ценятся коллекционерами. А потому и стоят они достаточно дорого.

Монеты разновидности 5.1 ДАг можно отличить от других монет номиналом 25 копеек по следующим признакам:

на аверсе монеты буква «ї» в слове «Україна» касается своим хвостиком следующей буквы «н»;

на трезубце средний зубчик более толстый и округлый;

листья и колоски с обеих сторон от герба плоские и нечеткие;

на реверсе гроздь №2 отчеканена в виде тупоугольного треугольника;

гурт монеты не имеет насечек и является абсолютно гладким.

В настоящее время цена набора редких монет номиналом 25 копеек составляет 200 тыс. грн. Однако торги продлятся еще четыре дня – до вечера 15 января. Так что, учитывая привлекательность этого лота для коллекционеров, цена монет еще может существенно возрасти.