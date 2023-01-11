У некоторых украинских пенсионеров могут отобрать до 50% пенсии: кто окажется на мели

Часть украинских пенсионеров могут лишить до 50% пенсионных выплат. Конфискованная сумма будет использована для погашения долгов и выполнения других обязательств пенсионера. За какие проступки пожилых людей могут лишить половины дохода?

Ежемесячный вычет из пенсии определенной суммы происходит на основе судебного решения, приговора или постановления, касающегося имущественного взыскания. Также поводом для отчислений могут быть исполнительные надписи нотариусов и некоторые другие документы. То есть потерять значительную часть выплат рискуют преимущественно должники и правонарушители.

Сумма взыскания зависит от размера пенсии, а также причины, по которой собственно производится такое взыскание. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области рассказали, из-за чего пенсионера могут лишить половины его ежемесячного дохода.

Взыскать до 50% пенсии могут:

с целью уплаты алиментов;

для возмещения ущерба, полученного вследствие утраты имущества предприятиями или организациями;

для возмещения ущерба, причиненного здоровью физических лиц (травма или другой ущерб, в том числе такой, который повлек за собой смерть человека);

возврат избыточных выплат, полученных в виде пенсии или зарплаты.

Все остальные случаи предполагают взыскания в пределах 20% суммы пенсии.

Отметим также, что в 2023 году украинских пенсионеров все же ожидает повышение пенсии. Несмотря на то, что из-за дефицита бюджета правительство ограничило расходы на социальный сектор, отменив даже индексацию пенсий, один шанс на повышение пенсионерам все же оставили. Речь идет о так называемом «осовременивании пенсии».

Этот термин появился еще в 2017 году. Одним из инициаторов внедрения ежегодного «осовременивания» пенсии стал экс-глава Минсоца Андрей Рева. Согласно механизму «осовременивания», украинцам повышают пенсии раз в год, даже если инфляция равна 0%. Хотя определенная зависимость от уровня инфляции в формуле «осовременивания» все-таки есть. Например, в 2024 году по этой формуле пенсии украинцев должны вырасти на 24%.