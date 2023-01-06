В январе 2023-го наступит звездное время для трех зодиакальных знаков: кто эти счастливчики

Январь 2023 года для трех знаков зодиака станет незабываемым. В этом месяце они смогут воплотить свои давние стремления и положить начало делам, которые принесут им счастье и прибыль в текущем году.

Такой оптимистический прогноз касается Овнов, Близнецов и Водолеев. Именно они в январе станут любимцами судьбы и самыми счастливыми представителями зодиакального круга. Наибольшее же везение их ждет после завершения периода ретроградного Меркурия 18 января.

Овен

Овны забудут все обиды прошлого и смогут усмирить свои негативные эмоции. Такое усилие над собой поможет им высвободить энергию для собственного саморазвития. У Овнов появится безудержное желание двигаться вперед, добиваться новых высот в карьере и воплощать свои мечты. Благодаря силе характера представителей огненного знака успех не заставит себя долго ждать. Месяц Овны завершат с прекрасными результатами и очень довольные собой!

Близнецы

Даже те представители знака, которые совсем не верят в свой потенциал, будут в январе приятно удивлены. Им начнет везти как на работе, так и в личной жизни. Близнецов ждет существенная прибавка к зарплате. А одинокие уроженцы знака познакомятся с невероятной личностью, которая мгновенно овладеет всеми их мыслями. Некоторые Близнецы так сильно влюбятся, что примут решение вступить в брак. Эти отношения сделают их очень счастливыми.

Стрелец

Стрельцы в январе 2023 года отважатся претворить в жизнь замысел, который лелеят уже несколько лет. Они могут запустить свой стартап, сделать предложение любимому человеку или даже сесть за написание книги. В любом случае Стрельцов ждет успех и признание. Все приложенные усилия вернутся с лихвой, а сами уроженцы знака наконец почувствуют, что реализовали себя. Именно это чувство станет для них своего рода источником сил и вдохновения на весь текущий год.