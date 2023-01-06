Деньги посыпятся прямо с неба: какие знаки зодиака в январе разбогатеют

В первый месяц нового 2023 года некоторым знакам зодиака будет безумно везти с деньгами. Им удастся найти новые источники дохода и сэкономить приличную сумму. Астрологи утверждают, что наладить финансовые потоки удастся прежде всего Овнам, Львам, Девам и Водолеям. В январе они смогут позволить себе все и даже немного больше.

Овен

К концу января Овны получат заманчивое предложение, которое позволит им неплохо подзаработать. Представители знака почувствуют «вкус денег» и могут даже задуматься об открытии собственного дела. Тем более что на подработке Овны познакомятся с полезными людьми, которые могут в перспективе стать их бизнес-партнерами. Астрологи советуют уроженцам знака рискнуть и попытаться воплотить свою мечту. Однако прежде чем вкладывать деньги в новое дело, лучше тщательно подготовиться и проконсультироваться со специалистами.

Лев

В январе 2023 года Львы будут чрезвычайно продуктивны. Наибольших результатов в работе достигнут представители знака, которые уже занимают высокие должности. Они значительно увеличат свой доход, даже не прилагая для этого особых усилий. Таким образом, январь положит начало периоду финансового успеха, который будет продолжаться для Львов в течение всего 2023 года.

Дева

Девам удастся наконец-то преодолеть застой в карьере. Они успешно реализуют крайне важный для руководства проект и могут даже получить повышение. Доходы представителей знака сразу пойдут в гору, а впереди появится немало новых привлекательных перспектив.

Водолей

Водолеям в текущем месяце неожиданно повезет с деньгами. Прибыль уроженцам знака принесет старый проект, о котором они уже и думать забыли. Такая приятная финансовая неожиданность вдохновит Водолеев на новые свершения. А поддержка друзей и коллег лишь усилит их уверенность в себе и позволит к концу месяца значительно повысить свой доход.