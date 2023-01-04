В 2023 году часть ВПЛ лишат государственных выплат: решение примут по результатам специальной проверки

В 2023 году внутренне перемещенным украинцам автоматически продлят срок предоставления материальной помощи. Речь идет о ежемесячных выплатах в сумме 2 тыс. грн – на взрослого, и 3 тыс. грн – на ребенка или человека с инвалидностью. При этом государственные органы избирательно проверят получателей выплат и лишат денег тех, кто уже не имеет на них права.

Об этом в эфире телемарафона “Единые новости” рассказал заместитель главы Минсоца Виталий Музыченко. Он объяснил, как именно будут проходить проверки для ВПЛ, получающих помощь от государства.

Прежде всего, граждан будут предупреждать о такой проверке в телефонном режиме. Их попросят в течение 10 дней прийти в органы социальной защиты по месту жительства. Если переселенец не появится и окажется, что он вообще не проживает по указанному при оформлении помощи адресу, выплаты прекратят.

По словам Музыченко, целью таких мероприятий является сверка данных органов социальной защиты, правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Поэтому будут проверять не всех переселенцев, а только тех, в отношении которых соцслужбы уже имеют определенные подозрения.

Напомним, что государственная помощь в сумме 2 тыс. грн – на взрослого и 3 тыс. грн – на ребенка или инвалида, выплачивается внутренним переселенцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военных действий. Также на этот вид выплат могут рассчитывать украинцы, ныне проживающие во временно оккупированных регионах страны.

Кстати, с началом отопительного сезона в Украине существенно увеличили выплаты гражданам, предоставившим убежище внутренне перемещенным лицам. За каждого переселенца, которого украинец принял в собственном доме, ему теперь будут платить по 30 грн в сутки. А это вдвое больше, чем раньше. Таким образом, в течение месяца владелец квартиры или дома будет получать по 900 грн за каждого проживающего в нем переселенца.