В 2023 году украинцам будет сложнее выйти на пенсию: как изменились требования к стажу

С 1 января 2023 года в Украине изменили правила выхода на пенсию. Теперь уйти на заслуженный отдых в 60 лет сможет еще меньше украинцев. Если стаж гражданина не соответствуєт новым требованиям, ему придется ждать пенсии до 63 или даже 65 лет.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, чтобы выйти на пенсию в 60-е теперь нужно иметь стаж не менее 30 лет. Хотя еще в 2022 году было достаточно официально отработать 29 лет, и гражданин мог спокойно оформлять себе государственные выплаты.

Увеличение требований к стажу в 2023 году будет не последним. Согласно Пенсионной реформе необходимое для выхода на пенсию количество отработанных лет будет ежегодно увеличиваться на 12 месяцев. Это продлится до 2027 года.

Чтобы выйти на пенсию в 60 нужно будет отработать:

в 2023-м – не менее 30 лет;

в 2024-м – 31 год;

в 2025-м – 32 года;

в 2026-м – 33 года;

в 2027-м – 34 года;

с 2028-го – 35 лет.

Если пенсионеру не удалось заработать соответствующий стаж до 60 лет, следующий шанс выйти на пенсию у него появится в 63 года. Для таких пенсионеров требования к стажу значительно мягче. К моменту достижения своего 63-летия они должны официально отработать:

в 2023-м – не менее 20 лет;

в 2024-м – 21 год;

в 2025-м – 22 года;

в 2026-м – 23 года:

в 2027-м –24 года;

с 2028-го – 25 лет.

Украинцы, которые не смогли удовлетворить и эти требования, выйдут на заслуженный отдых аж в 65 лет. А некоторые граждане даже в этом возрасте из-за недостаточного количества лет стажа будут иметь право не на пенсию как таковую, а на минимальную материальную помощь от государства.

Следует отметить, что из-за постоянного увеличения требований к стажу будущих пенсионеров, в 2027 году оформить себе пенсионные выплаты сможет только 55% 60-летних украинцев. Остальные будут вынуждены работать до 63 или даже 65 лет, пока не будут удовлетворять новые требования Пенсионного фонда.