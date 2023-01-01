Ретроградные дни 2023 года: чего от них ждать

Ретроградное движение планет преимущественно отрицательно сказывается на жизни людей. В такие периоды все падает из рук, не удается ничего спланировать и тем более выполнить задуманное. Астрологи обычно советуют в дни ретроградации проводить больше времени наедине с собой, размышлять и анализировать события прошлого. Однако ни в коем случае не принимать важных, судьбоносных решений.

В грядущем 2023 году ретроградных дат будет немало. Астрологи рассказали, когда именно планеты будут двигаться в обратном направлении и предупредили, чего стоит остерегаться в такие дни.

Ретроградные даты 2023 года

Первым свое ретроградное движение начнет Марс. 12, 18 и 22 января его воинственная энергия пробудит в людях незаурядную агрессивность и настойчивость. Поэтому в эти дни во что бы то ни стало следует избегать конфликтов.

Следующий ретроградный период будет связан с планетой Меркурий. Он придётся на 21 апреля и принесет застой в работе, проблемы в личной жизни и катастрофический спад уверенности в себе. Это время нужно просто переждать так сказать «без резких движений».

С 1 мая ретроградным станет Плутон. Хотя пиковой датой его ретроградности астрологи называют 14 мая. В этот день стоит задуматься о своем образе жизни и о том, как он влияет на ваше здоровье. Удачный момент, чтобы отказаться от вредных привычек.

17 июня свое ретроградное движение начнет Сатурн. Если вы еще не знали, что такое выгорание на работе, то в этот период почувствуете его сполна.

Однако уже 30 июня в обратном направлении начнет двигаться Нептун. В этот день могут возникнуть романтические чувства. Но астрологи советуют не давать будущему партнеру никаких серьезных обещаний.

Июльской ретроградной планетой станет Венера. Ее путь в обратном направлении начнется 22 июля. Плохой день для походов в салон красоты или к косметологу. Также не стоит планировать на 22 июля романтические свидания.

23 августа уже во второй раз рертроградным станет Меркурий. А 28 августа ожидается ретроградация Урана – планеты перемен и хаоса. В этот день советуют заниматься творчеством и испытывать себя в новых областях деятельности.

1, 4 и 15 сентября уже в третий, но не в последний раз, ретроградным будет Меркурий. В таком же положении он окажется 10 октября, 4 ноября, 6, 13 и 30 декабря.