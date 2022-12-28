В Украине обнаружили опасное масло: какие бренды производят фальсификат

В Украине провели проверку качества сливочного масла и обнаружили фальсификат в нескольких образцах. Причем бренды, запятнавшие свою репутацию добавлением к маслу разнообразных примесей, довольно популярны среди потребителей. Какое же масло «забраковали» во время проверки.

В Госпродпотребслужбе Винницкой области обнародовали данные исследований местной лаборатории. Согласно им нарушения были обнаружены в продукции таких марок:

«Староконстантиновский молочный завод» – масло крестьянское сладкосливочное, жирность 72,6%, ДСТУ 4399:2005;

«Староконстантиновский молочный завод» – масло сладкосливочное «Экстра», жирность 82,5%, ДСТУ 4399:2005;

«Коломыйский молочный завод» – масло крестьянское сладкосливочное «Карпатское», жирность 73%, ДСТУ 4399:2005.

В Госпродпотребслужбе уточнили, какие именно примеси обнаружили в указанных продуктах. Согласно выводам экспертов производители добавляли в сливочное масло кроме животных еще и растительные жиры. А они, как известно, могут быть очень вредны для здоровья человека.

Следует отметить, что в Украине в последнее время нередко выявляют фальсификат при проверке качества масла. Добавляя растительные масла в сливочное масло, производители пытаются сэкономить, ведь молочный жир значительно дороже. Себестоимость масла с примесями ниже, так что и выпускать такой продукт гораздо выгоднее. Хотя качество серьезно страдает.

Эксперт дал украинцам несколько советов, которые помогут избежать фальсификата и потреблять исключительно качественное сливочное масло. Выбирая продукт следует обратить внимание:

на цену масла – она не может быть низкой, ведь молочный жир является достаточно дорогим ингредиентом;

на место приобретения – покупать нужно в фирменных магазинах, сотрудничающих с производителем, а не у случайных продавцов на рынке.

Отметим, что с начала войны сливочное масло в Украине значительно подорожало. По состоянию на сегодняшний день оно стоит в среднем 63,67 грн за 200 г. Тогда как в начале года его стоимость составляла около 52,17 грн за 200 г. То есть всего за год масло подорожало на 22%.