С Нового года в Украине начнутся массовые сокращения: в чем причина

Перебои с энергоснабжением в Украине могут повлечь за собой очередную волну сокращений и увеличение количества безработных. Такого мнения придерживается руководитель отдела Executive search и рекрутинга кадрового портала GRC.ua Наталья Слинько. Она убеждена, что массовые увольнения в отечественных компаниях начнутся уже с Нового года.

По словам эксперта причин для сокращения штата у украинских работодателей сейчас хватает. Прежде всего, это проблемы с обеспечением нормальных рабочих условий на фоне периодических отключений света. Руководителям приходится покупать генераторы, терминалы Starlink, светодиодные лампы, обогреватели, чтобы работники могли каждый день приходить в офис и выполнять свои обязанности. А это сумасшедшие издержки, из-за которых доходы предпринимателей существенно снижаются, а некоторые вообще начинают работать «в минус».

Существует и более простое решение проблемы. Например, некоторые компании переезжают в офисы, которые уже максимально подготовлены к блекауту и оборудованы всем необходимым. Однако аренда таких помещений тоже стоит недешево. Да и не всем предприятиям одинаково легко релоцироваться.

Именно поэтому, по мнению Натальи Слинько, вскоре украинцев начнут массово увольнять. Таким образом, работодатели будут пытаться сократить расходы и увеличить собственные доходы. Их сложно в этом винить, ведь другого выхода нет. Однако такая тенденция к сокращениям еще раз ударит по самому больному: в Украине снова вырастет уровень безработицы, который уже и без того достиг критического уровня.

Как руководитель отдела рекрутинга GRC.ua Слинько отметила, что ее компания уже зафиксировала значительное увеличение числа кандидатов. Количество вакансий при этом сократилось почти в три раза.

Слинько также объяснила, почему ожидает массовых увольнений именно под Новый год и в начале 2023 года. В это время компании обычно подводят итоги года, а руководители задумываются над качественными изменениями, которые помогут эффективнее работать в следующем году. Поэтому большое количество работодателей, руководствуясь мотивами экономии, может принять решение о сокращении штата. В результате тысячи украинцев окажутся без средств к существованию и заполнят своими резюме самые популярные кадровые порталы Украины.