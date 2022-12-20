В терминалах ПриватБанка теперь можно получить денежные переводы

В ПриватБанке теперь можно получить денежные переводы, отправленные с помощью международной платежной системы IntelExpress. Эта услуга будет доступна украинцам в любое удобное время в терминалах государственного банка. Правда, воспользоваться ею смогут только клиенты Привата, ведь средства не удастся снять наличными, а только зачислить на гривневую или валютную карту банка. При этом комиссию от полученной суммы перевода финучреждение списывать не будет.

О начале сотрудничества ПриватБанка с системой международных переводов IntelExpress на днях сообщила пресс-служба государственного финучреждения. В Привате также рассказали, как проходит процедура получения перевода в терминале самообслуживания.

Прежде всего клиент ПриватБанка, получивший перевод через IntelExpress, должен с помощью своей карты авторизоваться в терминале самообслуживания. Затем необходимо перейти в раздел «Банковские услуги» в меню терминала и выбрать сервис «Получить денежный перевод». Далее остается только кликнуть на надпись с указанным видом перевода, который хотите получить – «Переводы IntelExpress». Терминал предложит ввести контрольный номер и другие данные денежного перевода.

Кстати получить перевод IntelExpress клиенты Привата могут и не пользуясь терминалом. К примеру, с помощью мобильного приложения Приват24. Нужно всего лишь перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт меню «Переводы», а затем тип перевода «IntelExpress». Далее ввести номер перевода и перевести полученные средства на банковский счет или карту Привата.

Напомним, что IntelExpress – это система международных переводов, основанная в Тбилиси в 2006 году. На сегодняшний день штаб-квартира IntelExpress находится в Лондоне, Великобритания. С помощью этой системы обмениваться между собой денежными переводами могут жители более чем 70 стран мира. А благодаря сотрудничеству IntelExpress и ПриватБанка украинцы теперь смогут получить свои средства еще и без комиссии, не потеряв при этом ни гривны.