Худшие пары по знаку зодиака: быть вместе им противопоказано

Любовь – без сомнения самое сильное чувство, которое, казалось бы, может преодолеть любые трудности. Однако, когда партнеры не подходят друг другу, даже сила этого чувства не может удержать их вместе.

По словам астрологов, несовместимость в паре – довольно частое явление. Ведь некоторые знаки зодиака не просто не подходят, а даже противопоказаны друг другу. Как бы сильно они ни были влюблены, различия в характерах и совершенно разные системы ценностей рано или поздно разрушат их отношения. Так каким же знакам не суждено быть вместе?

Овен и Рыбы

Эта пара с первых дней отношений будет ходить по минному полю. Рыбы попытаются погасить пламя Овна, которое для представителя этого знака является животворной силой и главным условием достижения успеха. Из-за негативного влияния Рыб Овен потеряет уверенность в себе и волю к победе, станет пассивным. У него возникнут проблемы на работе, а порой и материальные трудности, что станет поводом для ссор между влюбленными и впоследствии приведет к разрыву отношений.

Телец и Близнецы

Уроженцы этих знаков разительно отличаются друг от друга. Близнецы – фанаты перемен и новых впечатлений. При этом в погоне за новизной они иногда позволяют себе поступки, которые могут привести к очень негативным последствиям. В то же время Тельцы очень постоянны. Они всей душой привязываются не только к людям, но и к жизненным обстоятельствам. Поэтому постоянные «американские горки» Близнецов быстро утомят их и даже могут загнать в депрессию.

Близнецы и Скорпион

Скорпионы очень темпераментные и ревнивые личности. Стараясь защитить свою территорию, они попытаются закрыть свободных от природы Близнецов в четырех стенах. В результате Близнецы либо впадут в депрессию, оказавшись не в своей стихии, либо со всех ног будут убегать от своего «палача».

Рак и Водолей

Водолей – это человек-праздник. Он всегда нуждается в калейдоскопе впечатлений, постоянно пытается добавить в свою жизнь новые яркие краски и никогда не сидит на месте. Раки наоборот – очень спокойные, любители семейного уюта и традиционных ценностей. Они постоянно будут тормозить Водолеев на пути к яркой жизни и пытаться унять их фонтанирующую энергию. Такое отношение приведет к потере Водолеем смысла жизни. Если он останется в этих отношениях, то просто «завянет» от тоски.