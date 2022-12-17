В Украине появится новый телеканал: что на нем будут показывать

В Украине в скором времени появится новый телеканал ICTV 2. Разрешение на его запуск 15 декабря предоставил Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщил владелец нового телеканала и один из крупнейших медиахолдингов Украины Starlight Media. Почему компания решила запустить новый канал именно сейчас, во время войны и что на нем будут транслировать?

Канал ICTV 2, в отличие от своего брата-близнеца ICTV, будет транслировать исключительно развлекательный контент, включая сериалы, фильмы и популярные телепередачи. В то время как ICTV и дальше будет работать в информационном формате. До конца войны на ICTV украинцы смогут смотреть только проект «Единые новости».

Как отметил исполнительный директор Starlight Media Александр Богуцкий, новый развлекательный канал поможет украинцам отвлечься от новостей и хоть немного расслабиться. Ведь в сегодняшних реалиях население нуждается не только в информационной поддержке, но и в определенной эмоциональной разрядке. Именно такую миссию будет нести канал ICTV 2. К тому же, с помощью нового развлекательного канала медиагруппа снова сможет зарабатывать на рекламе.

Богуцкий рассказал, что на ICTV 2 будут показывать любимые сериалы и программы украинцев. В частности, на канале планируют транслировать премьерные телепроекты, которые были сняты еще до войны, но не так и не попали на телеэкраны. Так что зрители смогут отвлечься от тревожных новостей и отдохнуть вместе с любимыми актерами и телезвездами.

Напомним, что медиахолдинг Starlight Media принадлежит известному украинскому бизнесмену и меценату Виктору Пинчуку. Его доля аудитории в украинском телепространстве составляет около 30%. На сегодняшний день Starlight Media владеет семью популярными в Украине телеканалами, в том числе ICTV, Новый канал, СТБ, ОЦЕ ТВ, М1, М2, а также каналом ICTV Ukraine, ориентированным на украинскую диаспору за рубежом.