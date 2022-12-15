Когда Украину накроет следующая волна мобилизации: в Минобороны ответили

Следующая волна мобилизации в Вооруженные силы Украины целиком и полностью будет зависеть от ситуации на фронте. Пока эту тему во властных кругах не поднимают, но уже после Нового года она станет ключевой для Верховной Рады Украины. Тогда парламентарии примут окончательное решение относительно задач, которые будут поставлены перед очередным призывом. Об этом в комментарии программе «Нічна варта» рассказала заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.

Она отметила, что главной целью следующей мобилизации будет замена раненых военнослужащих, а также тех, кто защищает страну с первых дней войны. За счет новой волны мобилизации они смогут отдохнуть и восстановиться после травм. Тем временем вооруженные силы не потеряют в количественных характеристиках и смогут так же эффективно, как и ранее, защищать страну от врага.

Кроме раненых и воинов, которые служат с первых дней войны, есть необходимость и в доукомплектовании некоторых подразделений из-за потерь. Ведь многие украинские воины отдали за родину свою жизнь, и теперь их места должны занять новобранцы.

К слову, еще в октябре подполковник Юрий Максимов, занимающий должность главы Киевского городского центра комплектования и соцподдержки, отмечал необходимость доукомплектования части подразделений ВСУ. Поэтому потребность в новом призыве действительно есть и она до сих пор актуальна. Так что повестки придут если не всем, то большинству военнообязанных мужчин в Украине.

Напомним, что Верховная Рада Украины за время войны уже несколько раз продлевала срок мобилизации. В частности, 15 ноября ее продлили уже в пятый раз на 90 дней. Согласно последнему решению парламента, мобилизация будет продолжатся до 19 февраля 2023 года. За это время военнообязанным мужчинам нельзя будет выезжать из страны. Такую возможность получат только спортсмены, водители, железнодорожники и мужчины, принадлежащие ко льготным категориям.