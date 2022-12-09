Из-за инфляции доходы украинцев обесценились: повысят ли зарплаты и пенсии в 2023 году

Полномасштабная война в Украине привела к значительному падению доходов граждан. И пусть номинально зарплаты и пенсии не снизились, инфляция обесценила их почти на четверть. На сколько должны вырасти доходы граждан, чтобы они соответствовали современным реалиям? Планируют ли власти в ближайшее время пересматривать размер пенсий и зарплат украинцев?

На первый вопрос ответить несложно. Нужно только произвести небольшие расчеты. Учитывая инфляцию в Украине, которая по данным Госстата уже составила 24,8%, можно констатировать, что номинальный размер доходов украинцев должен увеличиться на тот же процент. То есть зарплаты и пенсии должны измениться следующим образом:

минимальная пенсия – с 2093 грн до 2514 грн;

средняя пенсия – с 4539 грн до 5188 грн;

минимальная зарплата – с 6700 грн до 8450 грн;

средняя зарплата – 13387 грн до 18950 грн.

Но проблема в том, что ни на перерасчет пенсий, ни на повышение зарплат денег в бюджете сейчас нет. Хотя пенсионерам возможно таки повезет. Как отметила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, в правительстве несмотря ни на что надеются провести плановую мартовскую индексацию пенсий.

Следует отметить, что в этот раз на фоне рекордной инфляции повышение, которое получат пенсионеры, может быть существенным. Индекс для повышения пенсий во время ежегодной индексации является суммой половины прошлогодней инфляции (15%) и половины среднего за последние 3 года роста зарплат (7%). Таким образом, пенсии украинцам в марте могут поднять аж на 22%. Но только при условии, что на это найдутся деньги.

Размер же минимальной зарплаты для трудоспособных украинцев в 2023 году пересматривать вообще не собираются. Так что доходы бюджетников в следующем году вряд ли увеличатся хоть на гривну. В то же время бизнес, в случае улучшения экономической ситуации в стране, будет вынужден поднимать зарплаты хотя бы для того, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда.