Зеленский назвал сроки окончания войны в Украине

Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение по поводу сроков завершения военных действий в Украине. Он убежден, что победа не за горами и уже в 2023 году украинцы снова заживут в мире. Об этом написало известное американское издание Politico.

В Politico к словам президента отнеслись с большим вниманием и восприняли как прогноз, который непременно сбудется. Кстати именно это популярное политическое издание признало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы. В время, как легендарный Time наградил президента Украины титулом человек года.

В ответ на признание самыми известными изданиями мира президент Зеленский отметил, что не только он, а весь украинский народ в следующем году будет самым влиятельным. Ведь после победы над врагом население Украины станет для Европы и всего мира образцом мужества, внутренней силы и непокорности в борьбе за независимость.

Владимир Зеленский также выразил искреннюю благодарность каждой стране и международной организации, которая поддерживает Украину, помогает ее народу пережить эти сложные времена. Ведь полномасштабная война заставила миллионы украинцев искать поддержку и сочувствие у неравнодушных людей.

Президент подчеркнул, что настоящими людьми года сегодня можно назвать украинских военных. Именно ВСУ сейчас стоит на защите Украины и всей Европы, отстаивая не только собственную независимость, но и высокие демократические ценности.

Напомним, недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вход ВСУ в Донецк, Луганск и Севастополь – это лишь дело нескольких месяцев. Зима 2022\2023 станет переломным моментом в войне и кардинально изменит ситуацию на фронте в пользу Украины. Такого же мнения придерживается и экс-командующий армией США Бен Ходжес. Он считает, что украинцы гораздо лучше россиян подготовлены к войне в экстремальных погодных условиях. А потому смогут не только дать отпор врагу, но и продвинуться далеко за пределы сегодняшней линии фронта.