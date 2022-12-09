Коммуналка больше не пугает: украинцы получают по 1800 грн на оплату счетов

Отопительный сезон 2022/2023 в Украине обещает быть нелегким. Многие граждане потеряли работу, поэтому не всем будут по карману зимние платежки за коммуналку. К счастью, представители незащищенных слоев населения могут получить субсидию, которая покрывает большую часть расходов на оплату ЖКУ.

Средний размер субсидии в Украине нынешней зимой составит около 1800 грн. Однако каждый украинец может самостоятельно рассчитать собственную сумму субсидии, которая напрямую зависит от дохода его семьи. Но если у домохозяйства есть долги за коммуналку, ждать помощи с ее оплатой не стоит.

Как рассчитать сумму субсидии?

Формула для расчета субсидии в Украине выглядит так:

средний доход семьи за 1 месяц делится на количество прописанных в доме лиц. Таким образом, рассчитывается средний доход на человека. Эта цифра делится на прожиточный минимум (сейчас 2589 грн), делится на 2 (базовый коэффициент) и умножается на 15%.

Согласно этой формуле, на наибольшую субсидию могут претендовать лица, принадлежащие ко льготным категориям населения и живущие на государственные выплаты. Речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью, многодетных семьях и т.д. Сюда же можно отнести и зарегистрированных в Центре занятости безработных граждан. Такие лица больше нуждаются в помощи, ведь на свои доходы часто не могут даже нормально питаться, не то что платить за коммуналку.

Получат ли субсидию должники?

Если у потребителя есть долги за коммунальные услуги, субсидию ему не назначат, даже если ее стабильно выплачивали в предыдущие годы. Но если долги будут оплачены и гражданин вторично подаст заявку на получение субсидии, в Пенсионном фонде пересмотрят свое решение.

Для лиц с очень низкими доходами существует еще один выход из ситуации – реструктуризация долга. Договор о реструктуризации также может быть основанием для пересмотра решения о назначении субсидии.

Хватит ли денег на субсидии?

Как отметили в Минсоцполитики, в бюджете предусмотрено 12 млрд. грн. на выплату субсидий до конца 2022 года. Для сравнения с начала текущего года на субсидии уже израсходовано 25 млрд грн. По мнению главы ведомства Оксаны Жолнович, этой суммы будет вполне достаточно, чтобы помочь с коммунальными счетами всем нуждающимся.