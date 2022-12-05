Топ-10 самых проблемных внедорожников в мире: бренд Volkswagen разочаровал автовладельцев

Внедорожники на мировом авторынке в последние несколько лет стабильно поддерживают лидерство. Некоторые модели стали легендарными и регулярно занимают первые места рейтингов надежности. Однако есть среди когорты кроссоверов и такие экземпляры, за которые производителям стоило бы постыдиться. Ведь, судя по жалобам владельцев, от этих машин больше проблем, чем пользы.

Известное автомобильное издание TopSpeed создало подборку самых проблемных внедорожников в мире. Большинство из них по критерию надежности не дотягивают даже до 10 баллов из 100.

Худшим кроссовером по версии автовладельцев является новинка известного немецкого бренда Volkswagen Taos. Выпущенный в 2022 году он уже был оценен крайне отрицательно – на 1 балл из 100. Причина в проблемности большинства его компонентов. В частности, у этого автомобиля постоянно возникают неисправности с двигателем и почти всей электроникой.

Второе место с оценкой 3 балла из 100 занял популярный в Украине внедорожник того же бренда Volkswagen Tiguan. Речь идет о самой «свежей» модели 2022 года. Среди жалоб владельцев можно выделить неисправности бортовых электроприборов, разной сложности проблемы с двигателем, далекая от совершенства трансмиссия и система охлаждения двигателя.

На третьей строчке оказался еще один немец Mercedes-Benz GLC 2022 года выпуска. Ему пользователи дали оценку 4 из 100. Несмотря на относительно «крепкий» двигатель, подвеска и трансмиссия этого кроссовера мягко говоря не впечатляют.

В топ-10 наименее надежных кроссоверов также попали:

Volvo XC60 2022-го года выпуска – проблемы с двигателем и электронными компонентами;

Ford Mustang Mach-E в 2022-го г. в. – неисправности с бортовым компьютером, электроникой, быстрый износ ремней и утечка масла;

Kia Sorento в 2023-го г. в. – плохая трансмиссия, а в гибридной версии постоянно возникают проблемы с двигателем;

Buick Encore 2014-го г. в. – слабый двигатель и система охлаждения, «барахлит» электроника;

Jeep Cherokee 2014-го г. в. – трансмиссия, электроприборы и двигатель;

Nissan Pathfinder 2013-го г. в. – неисправности трансмиссии, плохая электроника и кузов;

Hyundai Tuscon 2016-го г. в. – трансмиссия, двигатель и электроника.