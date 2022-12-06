С 1 декабря в Украине повысили пенсии: кто получит на 200 грн больше

С 1 декабря некоторым украинским пенсионерам будут платить на 200 грн больше. Прибавку получат только пожилые граждане, отвечающие определенным государством критериям. Так кто же может рассчитывать на дополнительные две сотни к пенсии?

Повышение пенсионных выплат коснется пенсионеров в возрасте до 70 лет, полностью выполнивших норму по стажу. Для мужчин эта норма составляет 35 лет официального стажа, а для женщин – 30 лет. Для украинцев, удовлетворяющих эти критерии, минимальная пенсия увеличится на 200 грн. То есть вместо 2300 грн они начнут получать не менее 2500 грн.

Следует также отметить, что повышение получат только неработающие пенсионеры. Если гражданин находится на заслуженном отдыхе, но продолжает официально работать, Пенсионный фонд автоматически лишает его всех надбавок и доплат, и даже доплат по возрасту. Поэтому в ПФУ уже не раз напоминали пенсионерам о необходимости сообщать свой трудовой статус. Иначе им будут платить слишком большую пенсию, а все переплаченные государством средства рано или поздно придется вернуть.

Кстати, пенсионерам с неполным стажем сумму выплат также пересчитают. Минималку им поднимут в зависимости от количества лет стажа исходя из суммы 2500 грн.

Напомним, что повышение минималки с 1 декабря никак не связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это изменение размера пенсии заранее прописали в бюджете, основываясь на Постановлении Кабмина №963 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем». Это постановление было принято правительством еще 15 сентября прошлого года, то есть более года назад.

К слову, пенсионерам в возрасте от 65 лет в этом году также повысили минималку. С 1 октября 2022 года она увеличилась до 2680 грн, что соответствует 40% от минимальной заработной платы трудоспособного украинца. Поэтому декабрьское повышение минималки на 200 грн коснется преимущественно пожилых людей, которым еще не исполнилось 65 лет.