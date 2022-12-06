ПриватБанк массово блокирует карты клиентов: в чем причина

ПриватБанк может заблокировать карту, с которой снимают деньги за границей, если ее владелец вовремя не подтвердит свою личность. Более того, финучреждение в этом случае полностью прекращает сотрудничество с клиентом. О таком нюансе одна из клиенток банка узнала из собственного опыта. Свою историю она рассказала в профильном форуме сайта «Минфин».

В комментарии пострадавшей говорится, что Приват заблокировал принадлежащую ее ребенку карточку «Юниор». Это произошло после снятия с указанной карты денег в банкомате другой страны. Женщина решила, что банк просто не обслуживает детей с инвалидностью и именно поэтому расторг договор. Но как оказалось, причина закрытия счета была совсем другой.

В ПриватБанке очень внимательно относятся к движению средств на счетах клиентов, и когда замечают нетипичную активность – обязательно проводят проверку. Особенно это касается клиентов, находящихся за границей. Когда с карты вдруг снимают необычно крупную сумму, да еще и в банкомате другой страны, ее владельцу может прийти запрос с просьбой сфотографироватся. И если в отведенное для выполнения запроса время фото не будет сделано, в банке решат, что карту украли и заблокируют ее.

Такие действия ПриватБанка направлены исключительно на защиту клиентов от мошенничества и повышение безопасности их обслуживания. Если клиент пройдет фотопроверку, то никаких проблем с его счетом не возникнет. Но в случае отказа отправлять фото или получения банком нечеткого изображения от владельца карты, снять деньги больше не получится.

В Привате отметили, что проверяют клиентов с помощью фото в следующих случаях:

снятие с карты нетипично крупных сумм;

частое проведение операций на круглые или очень большие суммы;

регулярный обмен клиентом мелких денег на крупные купюры.

В общей сложности этот перечень подозрительных случаев содержит более десятка пунктов. Причем, такие правила действуют не только в Привате. Они созданы НБУ и являются актуальными для всех украинских финучреждений. Хотя в каждом банке есть собственные дополнительные правила финмониторинга, согласно которым он обслуживает своих клиентов.