Декабрь полностью разрушит планы трем знакам зодиака: кому не повезет

В декабре представителям некоторых знаков зодиака не поздоровиться. Им придется пройти через целый ряд испытаний. Представители этих знаков столкнутся с проблемами на работе и могут потерять крупную сумму денег. Не исключены также конфликты с родственниками и друзьями, которые могут привести к окончательному разрыву отношений.

Астрологи утверждают, что тяжелее всего месяц декабрь пройдет у зодиакальных Львов, Стрельцов и Рыб. Им можно пожелать только терпения и сил противостоять всем ударам судьбы.

Лев

Родившиеся под этим созвездием в декабре могут стать жертвами мошенников и лишиться значительной части своих сбережений. На работе Львам придется соперничать за собственное «место под солнцем», ведь на горизонте появятся конкуренты, которые будут претендовать на их должность. Из-за проблем на работе и финансовых трудностей представители знака будут срываться на своей второй половинке. Такое поведение Львов может повлечь за собой семейный конфликт и даже привести к разводу.

Стрелец

Уроженцы этого знака любят путешествовать и получают при этом невероятные эмоции. Но в декабре произойдет событие, из-за которого Стрельцы в течение определенного времени будут связаны по рукам и ногам. По всей вероятности проблема будет заключаться в финансовых возможностях представителей знака, которые ощутимо уменьшатся. Стрельцам придется прибегнуть к жесткой экономии и ограничивать себя даже в самом нужном, чтобы снова встать на ноги.

Рыбы

Рыбам в текущем месяце придется признать, что их планы не реализуются никогда и лучшим решением будет начать все с чистого листа. Для этого представителям знака вероятнее всего придется переехать в другой город. Некоторые Рыбы даже сменят страну проживания. Однако на новом месте все будет складываться непросто. Чтобы освоиться Рыбам придется приложить немало усилий. Но если они смогут настроить себя на позитив, все проблемы в скором времени останутся в прошлом.