Из-за перебоев со светом в Украине могут подорожать некоторые продукты питания

Из-за периодических отключений электроэнергии в Украине ожидается повышение цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщил ведущий аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко. Он утверждает, что украинцы уже совсем скоро будут переплачивать за мясо, молочные продукты, овощи и фрукты.

Какие продукты подорожают

Молочка

В процессе производства молочных продуктов важно соблюдать определенную последовательность обработки и строгие временные ограничения. А поскольку большинство устройств на молокозаводах являются электрическими, внезапное отключение света влечет за собой остановку обработки и порчу сырья. В этой связи все молочные предприятия страны в скором времени оборудуют генераторами, а для их работы потребуется немало горючего. Так что себестоимость молочных продуктов возрастет, а соответственно повысится и их конечная цена для потребителя.

Мясо птицы

В большом количестве энергии нуждаются и птицефермы. Например, выращивать бройлера нужно в тепле и под постоянным ярким освещением. Инкубаторы для яиц также должны постоянно поддерживать определенный температурный режим. Так что периодическое отсутствие электроснабжения непременно повлияет и на стоимость мяса птицы.

На сегодняшний день это еще не заметно, ведь с августа цена на куриные тушки не слишком изменилась и сейчас составляет 82,96 грн/кг. Но по словам эксперта, уже в декабре цены пойдут в гору. На стоимость продукции также повлияет использование производителями генераторов.

Свинина и говядина

На конечную стоимость этих видов мяса, по словам Гопки, влияет не только использование в производственных процессах генераторов. За последний месяц выросла еще и закупочная стоимость сырья, которое предлагают украинские фермеры. Сейчас стоимость свинины составляет в среднем 174,45 грн/кг, а говядины – 203,45 грн/кг. Но уже через несколько недель цифры на ценниках постепенно начнут повышаться.

Овощи и фрукты

На эти группы товаров также ожидается небольшой рост цен. Поскольку на складах и в хранилищах, где держат фрукты и овощи, постоянно нужно поддерживать стабильную температуру. А это опять-таки потребление электроэнергии и значительные затраты на топливо для генераторов. Хотя весомую роль в повышении цен может сыграть и усложнение логистики.