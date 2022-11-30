ПриватБанк и Ощадбанк поспешно закрывают свои отделения: в чем причина

Украинские банки активно сокращают сеть своих отделений. Только в течение третьего квартала текущего года крупнейший государственный банк ПриватБанк закрыл 158 филиалов по всей Украине. Между тем, второй по количеству клиентов Ощадбанк уменьшил количество своих структурных подразделений на 68 штук.

Об этом стало известно по результатам обзора Нацбанком банковского сектора страны в ноябре. Согласно полученным данным, больше всего отделений украинских банков закрылось на Донетчине и Харьковщине – 102 и 57 отделений соответственно. И это вполне объяснимо. Ведь именно Донецкая и Харьковская области больше всего пострадали от обстрелов врага. Из-за этого банки ежедневно вынуждены были подвергать работников местных отделений опасности.

Следует отметить, что тенденция к сокращению количества банковских филиалов связана не только с войной. Важную роль здесь сыграло и развитие цифровых технологий, а именно мобильного банкинга. Украинцы все реже обращаются в физические филиалы, поскольку почти все услуги могут получить онлайн на сайте банка или в его мобильном приложении.

По статистике количество структурных подразделений украинских банков с конца 2018 года по октябрь 2022 года уменьшилось с 8,5 тыс. почти до 3 тыс. Только ПриватБанк за это время успел сократить количество своих отделений с 2 ​​тыс. до 1,3 тыс., то есть почти вдвое. Сейчас наибольшее количество филиалов государственного банка работает на Днепропетровщине – 556, Львовщине – 423, в Одесской области – 421, а также в Полтавской области – 284. В то же время в Донецкой, Херсонской и Луганской областях насчитывается всего лишь 86, 57 и 23 отделений соответственно. Приведенные данные получены в расчете на 100 тыс. населения.

Кстати, после деоккупации части населенных пунктов Украины, в частности на Харьковщине и Херсонщине, отечественные банки начали активно возобновлять там свою работу. Открылся ряд филиалов, которые банки вынуждены были закрыть из-за опасности для работников. Также в пострадавших регионах снова заработали банкоматы и терминалы украинских финучреждений.