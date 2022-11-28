Перемены уже на пороге: начало декабря перевернет жизнь трех знаков зодиака

Декабрь для представителей трех зодиакальных знаков начнется с кардинальных перемен. В течение текущей недели они пересмотрят свои жизненные цели и приоритеты, и примут для себя очень важное решение. Уроженцы этих знаков навсегда простятся с прошлым, оставят позади все невзгоды и смело сделают шаг в новую жизнь.

По словам астрологов, начало декабря будет решающим для Овнов, Раков и Скорпионов. Для них судьба уготовила множество сюрпризов и новых вызовов. Так что провести эту неделю расслабленно и без волнений у них точно не получится.

Овен

Овны в первых числах декабря могут познакомиться с человеком, который станет для них верным другом и наставником. Это знакомство поможет им пересмотреть свои планы на будущее и выбрать новую цель, к которой они будут идти в течение всего следующего года.

В общем, представители знака на этой неделе будут очень активными и не смогут усидеть на месте. Овны вспомнят свою давнюю мечту и задумаются о том, как ее осуществить. В этом вопросе астрологи советуют уроженцам знака довериться советам близких, которые непременно поддержат да еще и подкинут несколько свежих идей.

Рак

Раки до 4 декабря разорвут все отношения, которые мешали им двигаться дальше. Представители знака забудут о причиненном им горе и оскорблениях. Они начнут жизнь с чистого листа и примут решение никогда не оглядываться назад.

Астрологи советуют Ракам в этот момент обдумать свои цели на будущее и составить четкий план действий. Амбициозные представители знака могут даже горы свернуть, если это нужно для дела. Имея план и слушая свой внутренний голос, Раки точно преодолеют все препятствия на пути к цели.

Скорпион

В ближайшие несколько дней Скорпионами овладеет непреодолимое стремление к переменам. Они ощутят в себе силу самостоятельно влиять на то, что с ними происходит. Скорпионы впустят новых людей и события в свою жизнь, и в конце концов позволят случиться чуду.

Правда, по словам астрологов, это предсказание сбудется только для Скорпионов, которые смогут расстаться с иллюзиями и принять реальность. В жизни уроженцев знака, до сих пор живущих в мире мечтаний и отказывающихся видеть очевидное, ничего не изменится.