Ощадбанк изменил правила работы своих банкоматов

Ощадбанк изменил правила пользования своими банкоматами. Теперь снимая наличные в банкоматной сети Ощад держатели карт любого из украинских банков не будут платить ни копейки комиссии.

Отменить комиссию на снятие средств в государственном банке решили из-за ситуации в стране. Проблемы с электроснабжением привели к тому, что украинцы, большинство из которых уже давно перешли на безналичные расчеты, были вынуждены вернуться к оплате наличными. Ведь без электричества не работают терминалы, да и банковская система не всегда может обработать безналичный платеж.

В пресс-службе Ощадбанка сообщили, что благодаря отмене комиссии для держателей карт других банков, для украинцев станет еще доступнее наиболее актуальная сейчас банковская услуга. Если гражданину срочно понадобятся наличные деньги, ему не придется искать банкомат именно своего банка. Вместо этого он сможет воспользоваться банкоматной сетью Ощада без каких-либо потерь. К слову, эта сеть на сегодняшний день является одной из крупнейших в Украине и насчитывает 2574 банкоматов. Больше только у ПриватБанка – 5143 банкоматов по всей территории страны.

Напомним, что ПриватБанк также изменил правила снятия денег для клиентов других банков. В финучреждении увеличили сумму наличных, которую такие пользователи банкоматов могут получить за одну операцию. Теперь она равна 20 тыс. грн, то есть столько же, сколько могут снять владельцы карт ПриватБанка. Раньше клиенты других банков могли снять в банкоматах Привата не более 10 тыс. грн за одну операцию.

Интервал между двумя снятиями наличных в банкоматах ПриватБанка составляет 3 часа. Максимальная же сумма, которую может получить клиент Ощада, Укргазбанка, ПУМБ или любого другого финучреждения, равна 100 тыс. грн. При этом комиссию за снятие наличных для клиентов других банков в ПриватБанке не отменили. Так что пользоваться банкоматами Привата украинцам, не являющимся его клиентами, будет не так выгодно, как снимать деньги в сети Ощада.