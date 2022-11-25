Новые пенсии с 1 декабря: у кого и на сколько увеличатся выплаты

С 1 декабря в Украине повысят прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан до 2093 грн. Вместе с тем, вырастут минимальная и максимальная пенсии в стране, которые напрямую зависят от суммы прожиточного минимума. Таким образом, минимальная пенсия увеличится на 66 грн и составит 2093 грн, вместо 2027 грн. А максимальная пенсия, которая в Украине ограничена величиной 10 прожиточных минимумов, вырастет на 660 грн, то есть с 20270 грн до 20930 грн.

Как отметила ученая из Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Лидия Ткаченко, понятие прожиточного минимума в Украине появилось еще в 2000 году. Тогда социальные гарантии составляли менее половины нужной для обычной жизнедеятельности суммы. Прожиточный минимум стал своего рода ориентиром, который давал возможность сравнить актуальные пенсии и зарплаты с тем, какими они должны быть.

Сейчас прожиточный минимум из мониторинговой величины превратился фактически в величину минимального дохода, который Конституция Украины гарантирует каждому гражданину. Хотя недавно формулу расчета прожиточного минимума в суде сочли незаконной. В связи с этим правительство должно было рассчитать новую формулу, но сделать этого пока не успело.

К сумме прожиточного минимума для разных категорий населения были вопросы еще до войны. По замыслу она должна быть равна минимальной сумме всех расходов гражданина. Это продукты, одежда, средства гигиены, лекарства для пенсионеров. Однако с первого взгляда понятно, что величина прожиточного минимума сегодня далека от минимальной стоимости «выживания» украинца.

С начала войны ситуация стала еще критичнее. Инфляция достигла 30%, а все продукты первой необходимости резко подорожали. Теперь понятие прожиточного минимума вообще перестало соответствовать своему фактическому значению.

Таким образом повышение пенсий почти ничего не изменит в жизни пенсионеров, получающих минималку (а таких в Украине большинство), поскольку сумма 2093 грн на сегодняшний день является просто мизерной. Повезет только «пенсионерам-максимальщикам», которые будут получать 20930 грн или 10 прожиточных минимумов. Ведь за такую пенсию действительно можно приобрести все необходимое для комфортной жизни.