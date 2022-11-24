ПриватБанк кардинально изменил ограничения на снятие наличных

ПриватБанк увеличил лимиты на снятие наличных для клиентов других банков. Теперь держатели карт Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПУМБ, Альфа-банка и других финансовых учреждений смогут снять в банкоматах Привата до 20 тыс. грн за одну транзакцию. То есть, фактически ПриватБанк установил единые правила для всех, кто захочет воспользоваться его сетью банкоматов.

Новые правила начали действовать с 23 ноября. Теперь в банкоматах ПриватБанка держатели карт всех финучреждений Украины смогут снять до 20 тыс. грн. Интервал между операциями составляет минимум 3 часа. Максимальная же сумма, которую могут снять в банкоматах Привата клиенты других банков, не изменилась и равна 100 тыс. грн за сутки. Таким образом, снять суточный максимум любой пользователь банкомата ПриватБанка может за 5 операций.

Раньше снимать по 20 тыс грн каждые 3 часа могли только клиенты Привата. В то же время держателям карт других финансовых учреждений не разрешалось получить за раз больше, чем 10 тыс. грн. При этом суточный лимит составлял 100 тыс. грн, а минимальный перерыв между транзакциями – 3 часа.

Таким образом клиентам других банков, чтобы снять определенную сумму, приходилось делать вдвое больше «подходов» к банкомату. Не говоря уж о том, что для снятия всех 100 тыс. грн. им просто не хватало времени в сутках. Поэтому приходилось обращаться в кассу банка.

В пресс-службе ПриватБанка объяснили нововведение стремлением расширить возможности украинцев в любой момент получить доступ к наличным, даже если они не являются клиентами Привата. Такие изменения сейчас очень кстати, ведь во время войны люди в любой момент могут оказаться в ситуации, когда им необходима будет наличность. А у Приватбанка самая большая в Украине сеть банкоматов. Она насчитывает около 5 тысяч устройств, расположенных во всех регионах страны.