Топ-5 вакансий с самыми большими зарплатами в Украине: какого специалиста оценили в 300 тыс. грн

За последние несколько лет рынок труда в Украине изменился до неузнаваемости. Возросла степень автоматизации и цифровизации производства, усовершенствовались методики работы. В результате этого работодатели начали требовать от работников более высокой квалификации и дополнительных профессиональных навыков. Причем, за такие навыки они готовы достойно платить.

Государственная служба занятости Украины опубликовала топ-5 вакансий, которые характеризуются не только высокими требованиями к кандидатам, но и самыми большими в стране зарплатами. Данные для создания рейтинга были взяты с Единого портала вакансий.

В список наиболее щедро оплачиваемых должностей попали:

менеджер по тендерным продажам в интернет-магазин профинструмента и расходных материалов, имеющий навыки работы с тендерными площадками, г. Киев, зарплата – 305 000 грн;

медиабайер, размещающий и продвигающий рекламную продукцию на инфоплощадках, г. Киев, зарплата – 287 000 грн;

риелтор в профессиональную команду агентов по продаже объектов недвижимости, г. Одесса, зарплата – 240 000 грн;

зубной техник стоматологической клиники, г. Львов, зарплата – 140 000 грн;

эндоскопист в центральную районную клиническую больницу, Днепропетровская обл., зарплата – 125 000 грн.

Как видим, все перечисленные вакансии требуют от работников не только образования, но и определенных узкоспециализированных навыков и умений. На такую работу смогут попасть только претенденты, имеющие немалый опыт в данной области и солидный багаж знаний. Неудивительно, что за все это работодатели готовы платить от $4000 до почти $8000.

Напомним, что по данным популярного кадрового портала OLX Работа с начала войны в Украине существенно изменился спрос на работников по регионам. Это связано с внутренней миграцией населения по территории Украины. Наибольшее количество вариантов для трудоустройства сейчас можно найти в западных и центральных областях Украины. Именно туда переехало больше всего компаний с оккупированных территорий, да и в плане безопасности ситуация там куда лучше, чем в других областях Украины.