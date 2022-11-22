1 копейка за тысячи гривен: как украинцу удалось подзаработать на обычной расчетной монете

На одном из украинских онлайн-аукционов недавно выведенную из оборота копейку продали почти за $500. За нее соперничали десятки покупателей, желая добавить заветную монету в свою коллекцию. Что же особенного они увидели в казалось бы типичном денежном знаке?

Как оказалось, проданная монета номиналом 1 копейка относится к редкому типу 1.35АА. Она была выпущена в 1992 году и имеет некоторые характерные особенности. В частности, на аверсе этой копейки правый лист имеет ступенчатую верхушку. На реверсе же ягоды калины более мелкие, чем на других монетах этого номинала. Об этом сообщили на профильном сайте для нумизматов Monety-Yagidky.

Согласно с подробным каталогом отечественных монет И. Коломийца «Стандартные монеты Украины 1992-2014 годов», такая копейка чрезвычайно редка. К указанной разновидности относится только каждый 30-тысячный экземпляр. Так что встретить ее на аукционе большая удача для каждого нумизмата.

Последний раз 1 копейку 1992 года типа 1.35АА продавали еще в 2019 году и с тех пор она не появлялась в интернет-пространстве. Поэтому когда продавец выставил свой экземпляр на продажу, коллекционеры наперебой начали делать ставки, доторговавшись аж до 17 556 грн. Хотя эксперты профильного интернет-портала monety.in.ua оценивают такую ​​монету максимум в 15 тыс. грн.

Следует отметить, что монету разновидности 1.35АА начинающие нумизматы часто путают со значительно более дешевыми видами 1.31АА или 1.35АЭ. Поэтому продавая собственные монеты следует проконсультироваться со специалистом или по крайней мере свериться с каталогом. Иначе можно сильно продешевить.

Стоит отметить, что среди украинских монет лет Независимости есть немало ценных экземпляров. Например, копейки, выпущенные ограниченным тиражом, экземпляры с браком, одинаковыми аверсами или реверсами и т.д. За такие монеты можно запросто выторговать тысячи, а иногда и десятки тысяч гривен. Главное вовремя понять, что найденный вами в кармане или старом кошельке денежный знак уникален и имеет нумизматическую ценность.