До конца года в Украине подешевеют три популярных продукта: на чем сможем сэкономить

До конца текущего года в Украине значительно подешевеет несколько популярных продуктов. В частности, более доступной станет гречневая крупа, куриные яйца и мука. Почему и насколько снизятся цены на перечисленные товары?

Как рассказала аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Светлана Литвин, больше всего до конца декабря 2022 года подешевеют гречка и яйца. То есть именно те продукты, которые в этом году стали рекордсменами по росту цен. Но главной причиной их удорожания был дефицит, а эту проблему украинским аграриям уже практически удалось решить.

За счет увеличения посевных площадей под гречку в Украине собрали хороший урожай этой популярной крупы. Хватит не только на собственное потребление, но даже на экспорт. Так что цена на гречку уже начала постепенно снижаться.

С куриными яйцами ситуация аналогичная. С начала войны пострадало несколько крупных птицеферм и производственные мощности пришлось снизить. Но сейчас на отечественных птицефермах уже привыкли к работе в условиях войны и начали увеличивать поголовье кур-несушек. Поэтому до конца года стоимость куриных яиц может и не достигнет довоенных показателей, но этот продукт точно перестанет быть дырой в бюджете украинцев.

Еще один топовый товар, цена которого вскоре снизится, назвала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка «Института аграрной экономики» Инна Сало. Она анонсировала удешевление муки и других продуктов переработки зерна. Цены на данную группу товаров снизятся примерно на 5%.

Кроме того, в «Институте аграрной экономики» заверили, что дефицита продуктов питания в Украине до конца 2022 года не будет. В частности, украинцам не придется снова «охотиться» на соль, сахар и крупы, как это было в первые месяцы войны. У населения не будет проблем с тем, чтобы приобрести базовые продовольственные товары и прокормить свои семьи.