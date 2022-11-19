В ПриватБанке начали списывать деньги с карт клиентов без их ведома: что происходит

Клиенты ПриватБанка начали жаловаться, что с их карт автоматически списывают долги по кредитам. После отмены кредитных каникул количество негативных комментариев по этому поводу на сайте «Минфин» растет ежедневно. Дело в том, что украинцев снова обязали вносить ежемесячные кредитные платежи, но сделали это далеко не все. Так что в банке решили восстановить справедливость собственноручно.

По словам одного из клиентов государственного банка, с его карты списали более половины суммы помощи внутренне перемещенным лицам за два месяца. Эти средства, конечно же, не исчезли. Ими банк уплатил обязательный ежемесячный взнос по открытым кредитам. Однако банк распорядился деньгами, даже не предупредив об этом клиента и тем более без его согласия. Так что мужчина остался фактически без средств к существованию.

В ответ на жалобу клиента в банке объяснили, что не сделали ничего противозаконного. Условия и Правила предоставления услуг, которые можно найти на официальном сайте Привата, это подтверждают. Там сказано, что в случае неуплаты клиентом до 25 числа обязательного платежа по кредиту банк сам может снять деньги с любого его открытого счета.

Но как оказалось у этого правила есть исключения. «Выбивать» таким образом долги у военнослужащих финучреждение не может. Это запрещает законопроект от 27 июля 2022 года, который сейчас ожидает подписи президента. Долги этой категории клиентов, конечно, не простят. Однако по своему усмотрению снимать деньги с карточек граждан, которые сейчас защищают Украину на фронте, в Привате также не будут.

В целом же система автоматического погашения долгов, базирующаяся на финансовом мониторинге, хоть время от времени и вызывает гнев украинцев, вместе с тем приносит определенную пользу. В частности, благодаря ей значительно сужается пространство для коррупционной деятельности и отмывания денег.