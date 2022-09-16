Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 25 сентября
Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными. Эксперты подготовили очередной список рекомендаций на неделю с 19 по 25 сентября.
Овен
Перевернутый альгиз, хагалаз и иса говорят о том, что непринятие активных действий, пауза и сохранение текущего положения вещей может привести к упущению тех возможностей, которые могут прийти в вашу жизнь. Это период, когда затягивание и отсутствие реализации необходимого может сказаться не самым лучшим образом. Из чего следует сделать необходимые
выводы.
Телец
Перевернутая перто, йера и перевернутый тейваз говорят о том, что в вашей рабочей сфере нежелательны новые начинания и реализация новых идей. Этот период наилучшим образом подойдет для продолжения уже текущих дел и поможет вам понять слабые и сильные стороны проекта для того, чтобы в дальнейшем не совершить ошибок.
Близнецы
Дагаз, йера и иса говорят о том, что в этот период вы можете открыть для себя новые возможности и также развить уже
имеющиеся. Это период, который послужит прекрасным для реализации всех тех намерений, которые вы собирались совершить. Это период который поможет вам реализовать все ваши возможности и получить итоговый результат за уже прошедший период.
Рак
Перевернутая вунье, альгиз и манназ не советуют вам отправляться в какие-то дальние путешествия и советуют постараться избежать тех вариантов развития событий, которые могли бы поставить под угрозу ваши взаимоотношения с окружающими людьми. Это период, когда отказавшись от каких-то личных амбиций вы можете сохранить те отношения, которые понадобятся вам в будущем и могут стать более важными чем сиюминутные желание.
Лев
Перевернутый отал, эваз и хагалаз советуют обратить внимание на отдаленные перспективы, построить далеко идущие планы. Это период, который может разрушить какие-то важные, привычные условия ваших взаимоотношений. Однако он и способен создать нечто гораздо большее. Поэтому, выбрав правильный путь, вы можете принять важное решение.
Дева
Лагуз, гебо и уруз говорят о том, что сейчас складывается благоприятный период для самых разных дел и вы можете использовать все свои возможности, как физические так и интеллектуальные, для совершения необходимых вам дел. Если вы запланировали что-то важное, то оно может быть реализовано разными способами. Вооружившись поддержкой правильных друзей и контактов вы сможете добиться большего, чем в одиночку.
Весы
Ингуз, перевернутая феху и перевернутый ансуз говорят о том, что нужно очень аккуратно относиться к своей материальной сфере. Так как те данные, которые вы имеете относительно происходящих в ней процессов могут быть неверны. И могут завести вас не в ту сторону, в которую вы бы хотели. Поэтому необходимо контролировать свои эмоции и перепроверять информацию.
Скорпион
Перевернутый тейваз, альгиз и перевернутая кено говорят о необходимости получения новых знаний, расширения своего кругозора и ознакомления с теми условиями жизни, которые складываются в современном мире. Так как имеющегося опыта недостаточно и данное явление может стать ключевым в вашем успехе.
Стрелец
Йера, перевернутый манназ и гебо говорят о непростых взаимоотношениях в сфере вашего труда, вашей деятельности, которая направлена на заработок средств. Это период, который может создать ситуацию когда вы вынуждены будете жертвовать либо каким-то собственным, личным ростом, либо отношениями с окружающими людьми ради того, чтобы достичь успеха в этой сфере. Поэтому следует аккуратно отнестись к своим планам и верно рассчитать направление движения.
Козерог
Перевернутый уруз, перевернутый эваз и перевернутый манназ советуют вам взять паузу и отдохнуть. Накопить силы и это время провести максимально спокойно, тихо. Заняться собственным бытом, налаживанием каких-то внутренних процессов и не предпринимать активных действий. По тому как их реализация не представляется возможной в оптимальном ключе.
Водолей
Райдо, кено и йера говорят об отличных возможностях, связанных с различными перемещениями и любыми новыми делами, которые вы запланировали. Это период который подойдет для того, чтобы совершить верные поступки, использовать свои возможности в полной мере. И создать обстоятельства, которые помогут вам выйти на новый уровень развития.
Рыбы
Перевернутая феху, перевернутая беркана и хагалаз советуют внимательно отнестись к своим материальным возможностям. Потому как возможно, вы не в полной мере рассчитываете свои траты и ожидаемую прибыль. И с этой точки зрения очень важным будет вовремя принять решение и правильным образом спланировать свой бюджет. Также не рекомендуется начинать новые дела в данной сфере. А продолжать уже текущие процессы. Однако быть готовым к неожиданностям и верным образом скорректировать свои дальнейшие действия.
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