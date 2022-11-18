Клиентам ПриватБанка «обнуляют» кредитные лимиты: в чем причина и как все исправить

ПриватБанк может обнулить кредитный лимит своего клиента в любой момент. Причем сделают это без объяснений и предупреждения владельца карты. В этом убедился один из клиентов Привата. Резкое снижение кредитной суммы так удивило украинца, что он даже написал об этом на специализированном форуме «Минфин».

В ответ на жалобу своего клиента в ПриватБанке объяснили, что размер кредитного лимита зависит от ряда факторов. Среди них кредитная история, наличие текущих кредитов и депозитов в банке, регулярность пополнения карты, частота расчетов и суммы, которые клиент тратит и еще многое другое. Все эти факторы дают банку представление о платежеспособности клиента.

Если кредитный лимит на карте ПриватБанка вдруг снизился, это означает, что у финучреждения возникли определенные сомнения в платежеспособности ее владельца. Причем лимит банк может даже обнулить, если у него будут для этого объективные причины, например, долги по кредитам или прекращение поступления средств на счет.

Но есть ее хорошая новость. В банке могут не только внезапно снизить, но и повысить кредитный лимит. Это будет верным признаком роста доверия банка к клиенту и уверенности в его платежеспособности.

Как увеличить свой кредитный лимит?

Клиент Привата может сам инициировать повышение кредитного лимита на карте. Для этого достаточно обратиться к менеджеру банка и сделать соответствующий запрос. В ответ менеджер может попросить справку о доходах, чтобы убедиться в способности клиента вернуть одолженные у банка деньги.

Перед подачей заявки следует также позаботиться о своем клиентском имидже. Например, погасить кредиты, разместить в банке дополнительный депозит, чаще пополнять карту и рассчитываться ею. Ведь активность клиента играет ключевую роль при принятии решения об увеличении суммы кредитного лимита.