В «Ощадбанке» на украинца «повесили» долг в сумме 700 грн: в банке инцидент так и не объяснили

Один из крупнейших банков Украины «Ощадбанк» снова попал в скандал. Государственное финучреждение, выплачивающее зарплаты и пенсии большинству украинцев, не на шутку расстроило одного из своих клиентов. На держателя карты без кредитного лимита повесили кредитную задолженность в сумме 700 гривен.

О случившейся с ним неприятной ситуации мужчина написал на профильном форуме сайта Minfin. Пострадавший клиент банка уже в течение определенного времени находится за границей, поэтому очень удивился, узнав о долге. Тем более что кредитов в банке он никогда не брал, а на его карте даже нет кредитного лимита.

Украинец утверждает, что на него просто «повесили» долг и он не может ничего с этим поделать. Написать в банк нереально из-за необходимости подтвердить свой финансовый номер. А за границей это сделать не получается.

Следует отметить, что в государственном банке очень серьезно отнеслись к жалобе клиента. Сразу же после ее появления «Ощадбанк» предоставил официальный ответ. Представители финучреждения объяснили, как следует действовать в такой ситуации. Владельцу карты посоветовали позвонить в контакт-центр банка, причем сделать это именно со своего финансового номера. Но последовать этому совету, находясь за границей, клиент не может. Поэтому проблемный вопрос до сих пор не решен.

Напомним, что клиенты «Ощадбанка» уже много раз жаловались на плохое обслуживание, в частности на грубость со стороны работников отделений. Так что негативные комментарии в адрес финансового учреждения появляются на сайте Minfin не впервые. Кроме того, у держателей карт «Ощада» часто возникают проблемы с комиссией за обслуживание счетов. Случается, что клиент уже годами не пользуется картой, а затем узнает, что на этой карте у него отрицательный баланс из-за регулярного снятия комиссии.