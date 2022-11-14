Где используют IP телефонию, и почему это выгодно

В современном мире ведение бизнеса требует совершенно иных подходов и быстроты реагирования на вызовы, чем раньше. Когда-то информация распространялась, по сути, со скоростью торговых караванов в пустыне или бороздящих просторы водной стихии кораблей. Весть о победах или поражениях в сражениях приносили гонцы, однако такой канал коммуникации считался весьма ненадежным и рискованным. Ведь человека с важным донесением на дороге поджидало столько проблем, что современным курьерам и прочим представителям служб доставки даже не снилось. Одним словом, новости после преодоления долгого и опасного пути часто безнадежно устаревали. А правители не имели возможности напрямую переговорить между собой — телефонов и других средств связи не было, поэтому приходилось переписываться и подолгу ждать ответа. Или довольствоваться информацией от своих посланников, которые не всегда верно истолковывали смысл сказанного противоположной стороной. Бизнес вообще считался уделом бесстрашных и бесшабашных людей — быть купцом означало подолгу отсутствовать дома и постоянно рисковать жизнью.

То ли дело сейчас! Информация распространяется с бешеной скоростью, любые новости сразу становятся достоянием широкого круга людей по всему миру. Однако вопрос организации надежного и безопасного канала коммуникации остался актуален и в наше продвинутое с точки зрения использования современных инновационных технологий время. Один из популярных вариантов — использование IP телефонии вместо традиционных средств связи. К подобному способу общения прибегают все больше компаний различного уровня независимо от сферы деятельности. Причина проста — такой выбор позволяет снизить затраты и не зависеть от состояния телекоммуникационных сетей. Единственное условие — иметь стабильное подключение к Интернету. Также не обойтись без грамотной настройки IP телефонии, которую лучше доверить профессионалам. Давайте разберемся, где используют такой канал связи и почему.

IP телефония — когда не нужно прокладывать телефонные кабеля или повсюду «тыкать» антенны

Несмотря на высокое качество связи и надлежащий уровень безопасности IP телефония — это виртуальный канал коммуникаций. Голосовой сигнал не передается по проводам или через соты мобильной сети. Благодаря использованию специальных шлюзов голос преобразуется в цифровой пакет данных, а передача голосового трафика осуществляется через Интернет. Затраты на подключение несопоставимо малы по сравнению с развертыванием сотовой сети или прокладкой телефонных кабелей.

Стать абонентом IP телефонии можно в течение дня, даже если речь идет о крупном офисе. Настройки достаточно сложны, однако это, пожалуй, единственная техническая трудность, которая ожидает желающих «заполучить» такой канал связи. На первый взгляд, кажется, что прежде всего IP телефонию используют там, где нет возможности организовать другое техническое решение. На самом деле это не так. Такой канал коммуникаций — вовсе не удел удаленных от цивилизации объектов. Ведь для его функционирования не обойтись без подключения к Интернету.

IP телефония: простота, надежность и экономия

Подключение IP телефонии имеет смысл, когда затраты на коммуникацию, как внутрикорпоративную, так и с клиентами и партнерами, неуклонно растут. На самом деле речь идет не только о крупных мировых корпорациях. В наше время глобализация — это уже реальность. А ее последствия в полной мере ощущают и украинские бизнесмены, особенно в ИТ сфере. Сегодня многие из них имеют офисы не только в Киеве, Львове или другом городе Украины, но и по всему миру. Аналогично производственные и торговые предприятия экспортируют товары во многие страны или импортируют их. Соответственно, без общения с партнерами, клиентами и поставщиками ведение такого бизнеса просто невозможно.

Выгоду от использования виртуального канала связи с невысокой стоимостью звонков сразу ощутят:

Крупные корпорации с расположенными по всему миру представительствами и филиалами. Предприятия, которые имеют разветвленную сеть поставщиков или клиентов в разных странах. Компании, сотрудники которых в своей деятельности используют телефонные переговоры как инструмент продаж, и они занимают значительную часть рабочего времени. Предприятия, производственные мощности, складские и логистические подразделения которых расположены на значительном удалении друг от друга, что требует организации надежного и недорого канала связи. Фирмы, сотрудники которых регулярно работают над проектами удаленно — для координации и синхронизации совместных действий.