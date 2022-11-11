Некоторым украинским пенсионерам могут выплатить сразу 6 пенсий: кого касается

Получать пенсию в Украине отечественные пенсионеры могут только пока проживают в ее пределах. Если же пожилой гражданин решил переехать на постоянное место жительства за границу, «на прощание» ему выплатят пенсию в 6-кратном размере. Как же получить такую ​​выплату?

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины, опубликовав соответствующее сообщение на своей официальной Facebook-странице. Итак перед выездом за границу пенсионер, который уже не намерен возвращаться на родину, должен написать специальное заявление и подать его в свой филиал ПФУ. После этого его снимут с учета по месту жительства, а обещанные 6 пенсий авансом выплатят уже в следующем месяце. Если точнее, свои средства пожилой гражданин получит до 25 числа следующего с момента написания заявления месяца. Ведь по закону Украины именно в такой срок производятся пенсионные выплаты.

Что же касается способа получения денег, то их могут либо зачислить на банковскую карту, либо выплатить наличными через «Укрпочту» . Все зависит от того, как украинец раньше получал свою пенсию.

Стоит отметить, что в некоторых случаях пожилые украинцы могут получать пенсию на родине, даже если проживают в другой стране. Но это должно быть предусмотрено международными договорами и является большой редкостью.

Напомним, что пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях Украины, сейчас находятся в очень тяжелой ситуации. Некоторые из них уже более чем полгода не могут получить свою пенсию. На территориях, которые находятся под властью оккупантов, в частности, в Донецкой и Херсонской областях, не работает «Укрпочта» и украинские банки. Средства невозможно снять даже в банкоматах. Так что получить все выплаты, начисленные за время оккупации, старики похоже смогут только после освобождения своего региона от российских захватчиков.