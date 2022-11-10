Украина на распутье: астролог рассказал о двух сценариях завершения войны и их последствиях

Украина сегодня оказалась на распутье и в дальнейшем может пойти по одному из двух путей. Первый – переговоры с россией и «заморозка» военного конфликта, а второй – окончательный разгром врага и абсолютная победа. Но если Украина выберет перемирие – война повторится снова и будет еще более жестокой, чем предыдущая.

Об этом рассказал астролог Дмитрий Уранус. По его мнению, попытка Запада склонить президента Зеленского к переговорам с владимиром путиным приведет к повторению истории и новому «Мюнхенскому заговору».

Уранус отметил, что в 2022 году наблюдаются такие же астрологические явления, как и в 1938 году. Лунный узел соединяется с планетой Уран в созвездии Тельца. Кроме того луна почти полностью закрывает собой поверхность Урана. Это свидетельствует о сходстве ситуации, которая имела место в ХХ веке и сегодняшних событий.

Астролог объяснил, что сейчас Украина может пойти своим путем. Он будет сложным и порой даже болезненным, однако позволит нам реформировать страну и полностью интегрироваться в европейское общество. У украинского народа появится шанс на счастливое будущее в европейской семье.

Но если власти Украины пойдут на переговоры с россией, на нашем благополучии можно будет поставить крест. «Заморозка» военного конфликта и отказ от идеи освобождения всех украинских территорий приведет к роковым последствиям. Перемирие будет длиться не более 10 лет. За это время Россия наберется сил и во второй раз пойдет на нас войной. Причем на этот раз действия врага будут еще более жестокими и принесут в разы больше боли и разрушений.

Поэтому астролог видит для Украины только один выход из этой войны – освобождение всех захваченных территорий до последнего метра и разгром оккупантов. По этому сценарию война будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2023 года, однако уже никогда не повторится снова.