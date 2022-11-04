Будут ли безработных Украинцев принуждать к общественным работам: в Минэкономики ответили

Безработных украинцев не будут заставлять присоединиться к «Армии восстановления» и выполнять общественно-полезную работу. Граждане сами будут решать свою судьбу и смогут отказаться от предложения Центра занятости.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины. В ведомстве уточнили, что гражданину, который регистрируется в Центре занятости, в течение первых 30 дней пытаются найти работу по специальности. Если за этот срок трудоустроить безработного так и не удалось, ему предлагают присоединиться к восстановлению страны и приступить к общественно-полезным работам. За такую ​​работу будут платить минимальную з/п в размере 6 700 грн. А это гораздо больше, чем пособие по безработице.

Однако украинцы могут и не согласиться с этим предложением. Ведь задачи, которые они станут выполнять в «Армии восстановления», скорее всего, не будут соответствовать их специальности. Это будет работа, требующая первичной профессиональной подготовки, например разбор завалов, уборка улиц, обустройство бомбоубежищ и т.д. Так что украинцы, которые не хотят выполнять такие работы, имеют право от них отказаться.

В Минэкономики также отметили, что количество безработных в Украине сейчас составляет более 250 тысяч человек. И это только те, кто зарегистрирован в центрах занятости. Между тем для работ по восстановлению Украины нужно гораздо меньше людей. Так что некоторым безработным могут и не предложить присоединиться к «Армии восстановления». В частности, не будут привлекать к общественным работам украинцев, которые по медицинским показаниям не могут выполнять тяжелую физическую работу.

Напомним, что программа по привлечению безработных украинцев к общественно полезным работам уже внедрена в Черниговской и Сумской областях. В частности, на Черниговщине в «Армию восстановления» удалось привлечь 78 человек, а на Сумщине – более 400 человек. В данный момент инициативу активно внедряют и в других регионах Украины.