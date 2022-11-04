Декабрьский перерасчет пенсий: кто получит на пол тысяч больше

Несмотря на то, что в Украине идет война, все перерасчеты и повышения пенсий в 2022 году производились в срок. В частности, в октябре пенсионерам в возрасте более 70 лет повысили минимальную пенсию до 3000 грн и установили возрастную доплату. Из запланированных на 2022 год изменений остался лишь декабрьский перерасчет пенсий, который в Пенсионном фонде также обещают провести без задержек.

Перерасчет пенсионных выплат украинцев в декабре будет связан с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Следовательно, минимальная пенсия в Украине вырастет на 66 грн, с 2027 грн до 2093 грн. Больше повезет пенсионерам, которые получают максимальную пенсию. У них ежемесячные выплаты увеличатся на 660 грн, с 20 270 грн до 20 930 грн.

При этом в Минсоцполитики отметили, что повышение получат лишь несколько категорий пенсионеров, в частности:

получатели минимальной пенсии (включая тех, кто имеет недостаточное количество лет страхового стажа);

получатели максимальной пенсии (по закону такая пенсия не может быть выше 10 прожиточных минимумов);

пенсионеры, чей трудовой стаж превышает норму (30 лет – для женщин, и 35 лет – для мужчин). За каждый «лишний» год стажа им будут доплачивать по 20,93 грн ежемесячно.

Не стоит забывать и о доплатах по возрасту. В Украине все пенсионеры старше 70 лет получают дополнительные выплаты к каждой пенсии. В настоящее время действуют следующие доплаты:

70-75 лет – 300 грн в месяц;

75-80 лет – 456 грн в месяц;

более 80 лет – 579 грн в месяц.

Следует отметить, что декабрьский перерасчет будет последним повышением пенсий вплоть до 2024 года. То есть в течение следующего года, несмотря на ожидаемую инфляцию в 27%, размер пенсий украинцев не увеличится ни на гривну. Так как в проекте государственного бюджета на 2023 год не запланировано никаких изменений в размере пенсий и даже зарплат украинцев.