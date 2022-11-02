Трем знакам зодиака предстоит невыносимая зима: им не позавидуешь

Будущая зима станет для некоторых знаков зодиака чуть ли не самым плохим периодом за весь год. Они будут страдать от проблем в личной жизни и потеряют мотивацию к работе. Больше всего, по словам астрологов, не повезет Овнам, Ракам и Рыбам. Представители этих знаков всю зиму не смогут выбраться из замкнутого круга проблем.

Овен

Овны зимой будут работать, не давая себе и минуты передышки. Но, к сожалению, все их усилия будут напрасны. Представители знака так и не получат обещанного повышения, а зарплата не увеличится ни на гривну. На фоне усталости и разочарования в собственных силах Овнам еще и придется решать проблемы личного характера. Вторая половинка будет сердиться на уроженцев знака из-за финансовых проблем и надоедать постоянными претензиями. Лишь в феврале эта «черная полоса» в жизни Овнов наконец закончится.

Рак

Зима 2022\2023 станет для Раков периодом перемен, но не обязательно приятных. Из-за повышения у них появится немало новых обязанностей, чему представители знака не очень обрадуются. К тому же, ради новой должности Ракам придется переехать, а они не очень любят выходить из зоны комфорта. На новом месте у уроженцев знака появится чувство тревоги и неуверенности. Чтобы выйти из этого состояния астрологи рекомендуют им поискать утешения в спорте или найти себе любое другое занятие по душе.

Рыбы

Для Рыб эта зима станет по-своему экстремальным периодом. Им придется пройти нелегкое испытание на силу любви, которое может закончиться либо переходом на следующий этап отношений, либо окончательным разрывом. Всю зиму Рыбы будут «ходить по тонкому льду», чувствуя, что каждое слово и взгляд любимого человека – очередной тест, который они боятся провалить. Что же касается уроженцев знака, все еще не встретивших свою любовь, этой зимой судьбоносного знакомства точно ждать не стоит.