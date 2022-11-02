Экс-командующий армией США рассказал, когда ВСУ освободят Украину: отсчет пошел на месяцы

Вооруженные силы Украины уже через несколько месяцев оттеснят российских оккупантов за границы 24 февраля, а к лету освободят остальные захваченные территории, включая полуостров Крым. Так считает экс-командующий армией США генерал Бен Ходжес. Он убежден, что замедление наступления украинских войск – явление временное. Будущая зима станет для ВСУ настоящим «звездным временем» и позволит успешно реализовать не одну наступательную операцию.

В прямом эфире «Голоса Америки» известный военачальник подчеркнул, что зимние холода никак не повлияют на эффективность украинцев на фронте. На родной земле они ежеминутно чувствуют мощную поддержку населения, которая помогает им двигаться дальше несмотря на боль и усталость. Ведь надежный тыл – крайне важный фактор для успеха боевых действий, который часто недооценивают.

В борьбе с оккупантами на руку украинцам сыграет огромная мотивация и помощь международных партнеров. ВСУ стремятся защитить свою землю и близких, остановить фашистов нового поколения, посягающих на мировые демократические идеалы. И в этом им помогают почти 50 стран мира, снабжая оружием, зимней экипировкой и другими необходимыми ресурсами.

Тем временем россияне уже истощили свою систему снабжения и сейчас отправляют на фронт только что мобилизованных, ничему не обученных новичков. Такие воины совсем не ровня украинцам и могут стать для них только «пушечным мясом».

Учитывая все эти факторы, Ходжес не сомневается, что зимой украинцам удастся оттеснить врага к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. А уже летом ВСУ сделают последний шаг к полной победе над врагом – вернут украинский Крым. При этом он добавил, что поставки странами-союзниками танков существенно повысят боеспособность ВСУ и ускорят победу Украины. А все риски, которые якобы связаны с их поставкой, безобразно преувеличены, а потому должны отойти на второй план.