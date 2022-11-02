Starlink забезпечить українців безкоштовним інтернетом під час відключень світла: Мінцифри

Незабаром інтернетом Starlink зможуть користуватися всі бажаючі. У Міністерстві цифрової трансформації України пообіцяли створити публічні Wi-Fi-точки на базі терміналів супутникового інтернету Ілона Маска. Такі точки будуть працювати на акумуляторах Powerwall виробництва Tesla та зможуть забезпечити українців інтернетом навіть під час відключень світла.

Як зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров, перші такі публічні інтернет-хаби запрацюють в Україні вже через місяць. Базові станції для них вже в дорозі. Відомо, що із 1570 терміналів Starlink, які незабаром доставлять в Україну з Польщі, значна частина буде використана саме на втілення цього проекту.

Міністр зазначив, що відсутність електропостачання в деяких регіонах стричиняє збої в роботі веж мобільного зв’язку. Але українців не можна позбавляти зв’язку та інтернету, особливо в такі складні для країни та небезпечні для її населення часи.

Федоров підкреслив, українцям потрібен залізобетонний інтернет, який витримає все і працюватиме за будь-яких умов. Саме тому він зараз розглядає можливість використання Starlink та Tesla Powerwall, які фактично не залежать від централізованої системи живлення.

Перші публічні точки інтернету Starlink запрацюють в Україні вже через місяць. Скільки їх буде, у міністерстві поки не захотіли розповідати. Відомо лише, що тестові хаби створюються в Україні вже зараз. За даними їх роботи буде проведено аналіз та модернізацію, після чого вдосконалений варіант проекту розмножать. Таким чином точки супутникового Wi-Fi з’являться у кожному українському місті.

Нагадаємо, що голова техдепартаменту Vodafone Україна Ігор Зазулик нещодавно розповідав про роботу веж мобільного зв’язку в умовах відсутності світла. За його словами кожна вежа має свою базову станцію, яка після вимкнення енергопостачання може забезпечити абонентів зв’язком та мобільним інтернетом ще протягом 4-5 годин. Та в разі більш тривалих відключень українцям знадобляться альтернативні джерела інтернету, якими і стануть публічні Wi-Fi-точки Starlink.