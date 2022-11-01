Лунный календарь причесок на ноябрь: выберите самый лучший день для смены образа

Смена прически – очень ответственный момент. Отправляясь в парикмахерскую, чтобы создать себе новый образ, мы желаем получить идеальный результат. Однако вставая с кресла мастера не всегда остаемся довольны его работой. И дело здесь не только в умениях парикмахера, а также во времени, на которое была назначена стрижка или окраска волос.

Не секрет, что в вопросах красоты люди издавна придавали значение фазам луны. В частности, считалось, что стричься нужно в период роста луны. Тогда волосы будут крепкими, здоровыми и быстро вырастут. А если подстричься на убывающую луну, все получится с точностью до наоборот – волосы ослабеют, будут медленно расти или даже выпадать.

Астрологи составили лунный календарь причесок на ноябрь, где указаны удачные и неудачные даты для смены образа. Он подскажет, когда лучше стричься и красить волосы, а в какие дни к салону красоты и близко подходить нельзя.

Удачные дни для стрижки: ноябрь 2022 года

Согласно рекомендациям астрологов отправляться в парикмахерскую или барбершоп можно в следующие дни:

1, 4-5, 7, 12,14, 18, 25, 27, 30 ноября.

Плохие дни для стрижки: ноябрь 2022 года

Не стоит стричься в следующие дни:

2-3, 6, 8, 10-11, 15-16, 20, 22-24 и 28-29 ноября.

Удачные дни для окрашивания: ноябрь 2022 года.

Чтобы покрасить волосы, астрологи рекомендуют выбрать одну из следующих дат:

1, 4, 7, 12, 14, 20, 25-26, 30 ноября.

Плохие дни для окрашивания: ноябрь 2022-го года

Не стоит менять цвет волос в такие дни:

2-3, 6, 8, 10, 15-17, 19, 21, 23-24, 27-28 ноября.

Астрологи также подчеркивают, что:

5 и 13 ноября – подойдут для окрашивания волос в темные цвета;

– подойдут для окрашивания волос в темные цвета; 20 ноября – можно получить лучший результат от тонировки;

– можно получить лучший результат от тонировки; 22 ноября – рекомендуется краситься мягкими средствами, не повреждающими волосы;

– рекомендуется краситься мягкими средствами, не повреждающими волосы; 26 ноября – идеальный день для окрашивания у блонд;

– идеальный день для окрашивания у блонд; 29 ноября – стоит отдать предпочтение оттенкам, близким к собственному цвету волос;

– стоит отдать предпочтение оттенкам, близким к собственному цвету волос; 30 ноября – лучше ляжет на волосы хна или басма.