Нужно бежать в обменник: эксперт объяснил, выгодно ли сейчас покупать доллар

Сейчас идеальный момент для покупки наличного доллара. В этом украинцев заверил главный аналитик Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин. Он подробно объяснил, почему украинцам следует вкладываться в доллар и когда приобретенная валюта принесет прибыль.

Шевчишин отметил, что для инвестирования в доллары ситуация сейчас более чем благоприятная. Но рассчитывать на скорый заработок от разницы курсов не стоит. По крайней мере, в ближайшую неделю доллар продолжит падать. Так что если купить валюту и через несколько дней ее продать, заработать точно не удастся. Напротив, покупатель может потерять немалую сумму из-за снижения курса.

Удешевление доллара, который по состоянию на четверг 27 октября уже упал ниже 40 грн/$, обусловлено истечением срока первых трехмесячных валютных депозитов. Речь идет о приобретении безналичного доллара с условием размещения его на краткосрочном вкладе, которое Нацбанк разрешил в начале августа. Люди начали забирать в банках приобретенные квартал назад доллары и продавать их, чтобы заработать на разнице. Предложение долларовой наличности на рынке увеличилось, а курс соответственно пошел вниз.

Если же говорить о долгосрочных инвестициях, то они, по мнению эксперта, могут принести немалую прибыль. Тенденция к снижению курса не продлится долго и рано или поздно доллар снова поползет вверх. Этого просто не избежать. Война в самом разгаре и требует от государства немалых затрат. Соответственно, платежный банс Украины сейчас стабильно отрицательный и в ближайшее время это точно не изменится.

Шевчишин объяснил, что перекрыть дефицит бюджета можно только деньгами, которые Украина получает от стран-партнеров. Но и эти средства государство еще не получило в полном объеме и не известно, когда получит. Из-за такой неопределенности с бюджетом дать точный прогноз относительно курса доллара сейчас не сможет ни один эксперт. Однако в том, что тенденция к его росту вскоре вернется, финансовый аналитик убежден.