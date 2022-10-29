Коридор затмений для четырех знаков зодиака превратится в адскую ловушку

Коридор затмений, который продлится с 25 октября по 8 ноября, станет нелегким испытанием для четырех зодиакальных знаков. На волоске окажется благополучие Раков, Тельцов, Рыб и Львов.

Астрологи утверждают, что представители этих знаков во время коридора затмений могут допустить роковую ошибку, которая дорого им обойдется. Возможны ссоры с родственниками и близкими друзьями, а также полный разрыв отношений с ними.

Рак

Зодиакальным Ракам во время коридора затмений совершенно не будет везти на работе. Они провалят важное соглашение и разочаруют руководство. Поражение больно ударит по самооценке Раков. Тем более что их лишат давно обещанного повышения. Также представители знака рискуют потерять немалую сумму денег. Они решат приобрести дорогую вещь, о которой давно мечтали и наткнутся на мошенников.

Телец

Тельцы до 8 ноября будут чувствовать себя крайне растерянными. Они словно потеряют смысл бытия. Да и личная жизнь будет складываться не лучшим образом. В отношениях назреет скандал, после которого влюбленные могут разойтись навсегда. Так что впереди у Тельцов нелегкий период. Кроме того, астрологи предупреждают уроженцев знака о риске ДТП и напоминают быть осторожнее за рулем.

Рыбы

Жизнь Рыб начнет рассыпаться прямо на глазах. Они рискуют потерять работу и перессориться с родными. А ближе к финальному лунному затмению коридора, которое выпадает на 8 ноября, они могут даже впасть в депрессию. Рыб предупреждают быть очень осторожными с людьми, которых они плохо знают, особенно с коллегами. Ведь от них можно получить «нож в спину» в самый неожиданный момент.

Дева

Во время коридора затемнений Девы почувствуют себя обессиленными. Им ни на что не будет хватать энергии, даже на свидания с любимым человеком. Поэтому в паре могут возникнуть споры, которые для некоторых представителей знака закончатся разрывом отношений. На работе Девы также натворят бед. Важный проект, за который они отвечали, потерпит крах. Поэтому Девы останутся без заработка и понесут значительные финансовые потери.