В Украине начались временные отключения света: каких регионов они не коснутся

Из-за атак россиян на энергосистему Украины в городах с наибольшим потреблением электричества начали временно выключать свет. Такую практику сейчас применяют в Киеве и Киевской области, а также в части западных областей. Ведь добровольного снижения энергопотребления местными жителями, к сожалению, оказалось недостаточно.

При этом в Хмельницкой, Черновицкой, Сумской и Полтавской областях за последние несколько дней удалось сэкономить рекордное количество электроэнергии. Так что в этих регионах сейчас нет критической нужды в отключении света.

Кроме городов-лидеров по потреблению, веерные отключения властям также приходится вводить в регионах, которые чаще всего подвергаются обстрелам врага. В частности, по несколько часов в день не бывает света на Харьковщине. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Чиновник отметил, что благодарен потребителям за попытку снизить объемы используемого электричества. Но, к сожалению, этих мер пока недостаточно, ведь враг нанес значительные повреждения ключевым энергообъектам Украины. К тому же энергетикам нужно время для проведения ремонта сетей и пораженных электростанций. Именно поэтому в «Укрэнерго» вынуждены ограничивать в использовании электричества крупные предприятия и периодически выключать свет в домах украинцев.

В «Укрэнерго» также добавили, что тотальная экономия электричества привела к смещению пиковых часов его потребления. В частности, 20 октября наибольшая нагрузка на энергосистему была зафиксирована около 10 часов утра. Хотя обычно она приходится на вечерние часы. В частности, такая ситуация наблюдалась в Киеве и области, а также на Черниговщине. Утром местные потребители использовали соответственно на 17% и 9% больше электричества, чем накануне вечером. В этот же день, 20 октября, в Украине зафиксировали снижение потребления электричества на 5,4% по сравнению с предыдущим днем.

Но несмотря на это, Кудрицкий призвал граждан не останавливаться на достигнутом и максимально ограничить использование электричества, особенно в вечерние часы. Он подчеркнул, что сейчас необходимо отказаться от привычного комфорта, чтобы справиться с существующими проблемами и не позволить оккупантам достичь своей цели.